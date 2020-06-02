Euronews: Польша роет канал к Балтийскому морю в обход России

03:00
В Италии за сутки скончались 60 человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались 60 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Минздрав: дефицита средств индивидуальной защиты в регионах нет
В Минздраве России сообщили, что в медорганизациях регионов нет дефицита средств индивидуальной защиты, передаёт РИА Новости.
03:00
В Подмосковье возобновят работу религиозные организации
В Московской области с 3 июня откроются для посещения религиозные организации, говорится в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
03:00
«Лейпциг» обыграл «Кёльн» и поднялся на третье место в Бундеслиге
«РБ Лейпциг» одержал победу над «Кёльном» в 29-м туре немецкой футбольной Бундеслиги.
03:00
Селюк: Лосюк, которого Сёмин назвал продавцом обоев, работал переводчиком
Известный агент Дмитрий Селюк рассказал об Андрее Лосюке, который, по словам бывшего тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина, выполняет в клубе роль теневого спортивного директора.
03:00
Россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что россиян нет среди пострадавших в результате беспорядков в США.
03:00
Команды бобслеистов и футболистов вышли в плей-офф турнира по CS:GO
В Москве состоялись игры группы C Турнира звёзд российского спорта по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.
03:00
ФНС откроет налоговые для приёма граждан по предварительной записи
Федеральная налоговая служба (ФНС) России откроет налоговые инспекции для приёма граждан по записи с 15 июня.
03:00
В метро Мехико попросили молчать, чтобы не распространять COVID-19
Метрополитен Мехико попросил пассажиров молчать во время использования этого вида общественного транспорта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
СМИ: Чемпион мира по пауэрлифтингу Трайбер найден мёртвым в Подмосковье
Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер был найден мёртвым в частном доме в Московской области.
03:00
Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 6 млн
Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 6 млн. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
03:00
Селюк выразил надежду, что Мещеряков и Кикнадзе покинут «Локомотив»
Известный агент Дмитрий Селюк после ухода Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива» выразил надежду, что глава совета директоров клуба Анатолий Мещеряков и генеральный директор красно-зелёных Василий Кикнадзе в ближайшее время уйдут в отставку.
03:00
Боец MMA Исмаилов показал, как проходил тест на коронавирус
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов опубликовал видео, в котором показал, как проходил тест на коронавирус.
03:00
В Подмосковье с 3 июня заработают солярии и сауны
В Подмосковье с 3 июня разрешено открыться салонам красоты, спа-салонам, соляриям, саунам с площадью до 400 кв. м и отдельным входом.
03:00
Легенда НБА Родман обратился к протестующим в США
Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман выступил с обращением к протестующим в США.
03:00
Число выздоровевших от коронавируса российских военных достигло 3710
Ещё 113 военных в ВС России вылечились от коронавирусной инфекции за сутки, общее число выздоровевших достигло 3710. Об этом заявили в Минобороны России.
03:00
«Торпедо» объявило о назначении Маслова президентом клуба
Бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов официально назначен на пост президента московского футбольного клуба «Торпедо».
03:00
В Москве скончался ещё 71 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 71 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число жертв в столице составило 2624.
03:00
Умер глава Европейских олимпийских комитетов Косьянчич
Президент Европейских олимпийских комитетов (EOC) Янеш Косьянчич скончался в возрасте 78 лет.
03:00
Посольство призвало россиян избегать мест беспорядков в США
Посольство России в Вашингтоне рекомендовало российским гражданам в США избегать появления в местах, которые охвачены беспорядками.
03:00
Квят впечатлил известного рок-музыканта навыками игры на гитаре
Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят взял несколько уроков игры на гитаре у участника шотландской рок-группы Biffy Clyro Саймона Нила.
03:00
Трусова намерена сделать пять четверных прыжков в одной программе в следующем сезоне
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих планах на следующий сезон.
03:00
Власти США направят дополнительные силы для подавления беспорядков
Официальный представитель Белого дома Кейли Макэнани заявила, что президент США Дональд Трамп принял решение направить дополнительные силы для подавления беспорядков.
03:00
Дубов уступил Накамуре в первый день финала онлайн-турнира по шахматам
Российский шахматист Даниил Дубов потерпел поражение от представителя США Хикару Накамуры в первом матче финала онлайн-турнира по рапиду Lindores Abbey Rapid Challenge.
03:00
Трюдо выступил против участия России в саммите G7
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа о приглашении ряда стран, в том числе России, на предстоящий саммит G7, отметил, что Россия останется вне данного формата.
03:00
Глава Fight Nights Global рассказал о тяжёлом состоянии отца Нурмагомедова
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о состоянии находящегося в одной из больниц Москвы Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
03:00
Воробьёв прокомментировал ситуацию с подтоплениями
До конца понедельника, 1 июня, в Московской области устранят все последствия проливных дождей, заявил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.
03:00
Погба о гибели афроамериканца в США: подобное больше нельзя терпеть
Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба высказался о гибели афроамериканца Джорджа Флойда, что вызвало серию протестов и беспорядков в США.
03:00
Беглов отметил рост числа многодетных семей в Петербурге
За последние три года количество многодетных семей в Санкт-Петербурге увеличилось на 8 тыс. и превысило 46 тыс.
03:00
Беглов поручил продумать систему дистанционной подачи заявок на гранты
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил комитету по молодёжной политике продумать систему дистанционной подачи заявок на гранты.
03:00
Воробьёв прокомментировал ситуацию с торговыми центрами в Подмосковье
На следующем этапе снятия ограничений в Подмосковье может быть возобновлена работа торговых центров, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.
03:00
В НАТО заявили, что открыты к военному диалогу с Россией
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс открыт к диалогу с Россией по вопросам военной транспарентности.
03:00
Психолог рассказала, как избежать лишних покупок в ТЦ
Кандидат психологических наук, доцент Лариса Овчаренко рассказала, как избежать лишних покупок в торговых центрах.
03:00
Стала известна самая популярная станция МЦК
Стала известна самая популярная станция Московского центрального кольца — «Нижегородская».
03:00
В «Спартаке» сдали второй тест на коронавирус
Футболисты, тренеры и персонал московского «Спартака» сдали повторный тест на коронавирусную инфекцию.
03:00
Прокуратура ЯНАО рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок
Природоохранная прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа рассказала о работе по обнаружению несанкционированных свалок.
03:00
Власти Москвы рассказали о заполненности больниц на пике коронавируса
На пике пандемии коронавируса в столичных больницах находились около 20 тыс. пациентов, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
03:00
В Российском союзе автостраховщиков прокомментировали поправки в закон об ОСАГО
Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев прокомментировал поправки в закон об ОСАГО, которые вступят в силу 24 августа.
03:00
Российский боец UFC Олейник отказался от боя с американцем Льюисом
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал, что ему предлагали бой с американцем Дерриком Льюисом.
03:00
Иммунолог оценил эффективность строительных респираторов
Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов оценил эффективность строительных респираторов.
03:00
Диетолог рассказал об основах здорового питания
Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал об основах здорового питания.
03:00
Психолог оценил возвращение в офис после режима самоизоляции
Психолог, психиатр Владимир Крупин оценил возвращение в офис после режима самоизоляции.
03:00
В ЯНАО пресекли деятельность нелегального игорного клуба
В Ноябрьске пресекли деятельность нелегального игорного клуба, рассказали в УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.
03:00
Международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу
В понедельник, 1 июня, международный аэропорт Перми возобновил круглосуточную работу.
03:00
Синоптики предупредили о грозах и дождях в Челябинской области
Синоптики предупредили о непогоде в Челябинской области в ближайшие дни.
03:00
В парламентской ассамблее ОБСЕ призвали полицию США к сдержанности
Председатель парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Георгий Церетели призвал полицию США к сдержанности во время протестов.
03:00
Наумов высказался об игроках, которых Сёмин хотел пригласить в «Локомотив»
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поддержал трансферную политику бывшего главного тренера команды Юрия Сёмина.
03:00
В ВОЗ рассчитывают на продолжение сотрудничества с США
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает на взаимодействие с США. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
03:00
СМИ: Пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен
Пункт в контракте форварда «Барселоны» Лионеля Месси о возможном бесплатном уходе из испанского футбольного клуба больше не действителен.
03:00
СМИ: Трамп призвал губернаторов действовать жёстче с протестующими
Президент США Дональд Трамп на телеконференции с губернаторами штатов призвал их действовать жёстче с протестующими.