Моравецкий: если Дуда не переизберётся, Польшу ждёт паралич

Президент Польши Анджей Дуда — это гарант сохранения и развития общественных программ в посткризисный период страны, уверен глава польского правительства Матеуш Моравецкий. В интервью изданию Gazeta Polska он прямо заявил: если Дуда проиграет в президентских выборах, Польшу ждёт паралич, а граждан страны — пустые карманы, ведь новый президент скорее всего будет действовать по принципу «назло бабушке отморожу уши».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что если действующий президент страны Анджей Дуда не будет переизбран, то есть проиграет в президентских выборах 2020 года, наступит «паралич страны». В качестве примера он указывает на кризисную ситуацию.

«Мы наглядно убедились в том, что сотрудничество правительства с президентом имеет фундаментальное значение. Мы действовали очень быстро, эффективно и адресно», — объяснил он в интервью изданию Gazeta Polska.

Глава правительства указал на то, как повела себя верхняя палата польского парламента по вопросу антикризисной помощи. «Его позиция превратилась в проблему для Польши. Сенат действовал по принципу «назло бабушке отморожу себе уши». Давайте представим себе, что действия президента тоже не будут отличаться конструктивностью», — подчёркивает премьер-министр страны.

Моравецкий объяснил, что «паралич страны» приведёт к отсутствию или ограничению помощи для граждан Польши, указывая при этом на то, что в настоящий момент именно Дуда — гарант сохранения и развития общественных программ страны.