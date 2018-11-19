Interia: слова премьера Польши о «марше Путина на Киев» пришлись Кремлю не по вкусу

В Кремле назвали инсинуацией заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что после того как Россия достроит «Северный поток — 2», она нападет на Украину, передаёт Interia. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, речь идёт об очередном проявлении недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении дешёвого российского газа.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков повторил уже многократно озвученное официальными представителями России мнение о том, что «Северный поток-2», — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект, пишет на портале Interia корреспондент в Москве Анна Врубель.

Также Песков отреагировал на недавнее заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что после завершения строительства нового газопровода Москва, якобы, сможет напасть на Украину. «Эти инсинуации, о которых вы упомянули, — это, наверно, из разряда попыток политизировать проект». «На него много нападок, а со стороны США мы слышим прямые угрозы», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Представитель Кремля обвинил США в попытке заставить европейцев покупать невыгодный, более дорогой американский газ, подчёркивает Врубель.

Как напоминает издание, в минувшую субботу польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в ходе конференции в Гамбурге заявил, что вопрос проекта «Северный поток-2» важен в контексте европейской безопасности. «Мне известна позиция правительства Германии, что это бизнес-проект, но никто не верит в это к востоку от Одера», — отметил он и подчеркнул, что с точки зрения Польши «Северный поток-2» это очень опасный проект.

По его словам, если вдруг окажется, что после запуска газопровода украинская газотранспортная система окажется ненужной, то «что сдержит Владимира Путина от того, чтобы не осуществить марш на Киев?».«Сейчас он зависит от транзита газа через Украину (…) Когда будет создан «Северный поток-2», тогда он уже не будет от него зависим», — резюмировал Моравецкий.