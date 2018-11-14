Wyborcza: США намерены остановить «Северный поток — 2» руками ЕС

США продолжают надеяться на то, что ЕС всё-таки одумается и остановит проект «Северный поток-2», пишет польский журналист Анджей Кублик. В статье для Gazeta Wyborcza он подчёркивает, что если этого не произойдёт, то американцы больше не станут тянуть время и сделают всё, чтобы сорвать проект, который, по словам министра энергетики США, «превратит жителей Европы и Украины в заложников России».

«Соединенные Штаты готовят очередные шаги, чтобы остановить строительство балтийского трубопровода «Северный поток — 2» из России в Германию, если этого не сделает Европа», — цитирует посла США при ЕС Гордона Сондленда журналист Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.

«Мы не использовали ещё полного набора средств, которые могут подорвать или попросту остановить этот проект», — сказал во вторник посол США во время выступления в аналитическом центре European Policy Centre в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Вашингтон тянет время с вмешательством в проект «Северный поток — 2», рассчитывая на то, что его удастся свернуть Евросоюзу. Планируемый «Газпромом» газопровод с самого начала критиковали государства Центральной Европы, многие западные политики, а также Европейская комиссия. Они утверждали, что проект противоречит планам энергетического союза и европейской стратегии энергетической безопасности, подчёркивает автор.





«Мы надеемся, что противники проекта «Северный поток — 2» будут действовать активно, потому что ЕС и его государства-члены согласны в том, что зависимость от российского газа не является в долгосрочном плане хорошим геополитическим решением. Однако если эта философия не будет принята и «Северный поток-2» будет продвигаться, то президент США имеет в распоряжении много других инструментов, чтобы попытаться ограничить и оставить этот проект», — предупредил Сондленд.

Летом перед саммитом НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп жёстко раскритиковал Германию за поддержку проекта «Северный поток — 2» и обвинил её в том, что она стала заложником России в газовой отрасли, отмечает польский журналист.

«Мы не хотели бы видеть, как кому-то перекрывают кран с газом в середине зимы, потому что дело дошло до политического кризиса. Когда Европа становится уязвимой, Соединение Штаты тоже становятся уязвимыми, и мы не хотим попасть в такое положение», — констатировал американский дипломат.

Автор статьи напоминает, что американская дипломатия уже во времена президента Барака Обамы жёстко критиковала проект «Северный поток — 2». А законопроект о санкциях против России за этот проект конгресс США принял почти единогласно — его поддержали и демократы, и республиканцы.

«Северный поток — 2» критиковал и министр энергетики США Рик Перри во время своего недавнего визита в Польшу и на Украину, назвав проект «не коммерческим, а политическим». Во время встречи с премьером Украины Владимиром Гройсманом в Киеве он заявил: «США решительно не согласны со строительством газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Причины совершенно ясны: жители Украины и Европы не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника».