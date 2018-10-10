RMF24: Польша потребует от Германии триллионных репараций за «забытую» войну

В отличие от Чехии, Польша не хочет забывать историю и выражает намерение пересчитать свои потери за время Второй мировой войны и предъявить Германии претензии по репарациям, заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик. В эфире радиостанции RMF FM он обвинил Германию в том, что она уже более 70 лет «прячет голову в песок» и пытается отсидеться в этом вопросе.

«Продолжаются работы над отчетом о военных потерях. Я могу только сказать, что отчет, который был составлен после войны, в 1947 году, оценивал наши потери почти что в сумму 50 миллиардов долларов США по тем деньгам. Если бы мы сегодня эту сумму проиндексировали, то получилась бы сумма в 850 миллиардов долларов США, которая следует из старого отчета о военных потерях. Сегодня мы должны принять новые методы расчета», — констатировал в беседе с RMF FM глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик, отвечая на вопрос о том, во сколько Польша оценивает свои претензии по репарациям после Второй мировой войны в отношении Германии.

Он также отметил, что Германия уже более 70 лет «прячет голову в песок», если речь касается репараций. Она пережидает, прибегает к тактике безосновательного истечения срока давности, и, по сути, бесконечный перенос этой темы имеет успех.

Комментируя реплику о том, что Германия должна заплатить Польше около $1 трлн, то есть в четыре раза больше, чем грекам, Мулярчик отрезал: «Я не хотел бы сегодня бросаться суммами. Это большая ответственность, потому что все эти суммы позднее появляются в общественном пространстве. Следует сказать, что старый отчет на сегодня насчитывал бы 850 миллиардов долларов США».

В свою очередь президент Чехии сказал, что его страна не видит причины, чтобы заниматься вопросом взыскания репараций с Германии. Чехия не требует от Германии денег, потому что у неё была отличная от польской ситуация, уверяет Мулярчик.

«40 процентов разрушенной страны, экономики, почти 6 миллионов убитых людей. Это имеет сегодня огромное влияние на то, как Польша функционирует, где находится польская экономика, как обстоят дела с польской демографией. Сегодня Польша, если бы не было Второй мировой войны — я убежден, что в плане экономики, демографии мы бы были минимум на уровне Франции, минимум, если не на уровне Германии, ведь на протяжении многих лет мы должны были восстанавливать нашу страну от разрухи, в то время как у других стран не было такой проблемы — у стран Западной Европы», — с сожалением объяснил он.

И хоть в 1953 году решением правительства премьер-министра Берута в одностороннем порядке Польша отказалась от репараций, не существует такого документа, подписанного Советом Министров. Это было лишь заявление, а не документ и он не имел и не имеет юридической силы и законного основания, резюмировал Мулярчик в беседе с RMF FM.