Если украинку Людмилу Козловскую выдворили с учётом важных интересов польского государства, а сейчас её принимают в Германии с учётом важных интересов немецкого государства, то из этого следует логический вывод: интересы Берлина не сходятся с интересами Варшавы. И это, как отмечает Витольд Гадовский в журналистском расследовании для wPolityce, скорее указывает на «немецко-российскую нить».

«В этом малозначащем человеке и, по сути, в вызывающей раздражение девчонке с востока обнаруживается очень важный факт: отчётливый союз России с Германией. Это не только «Северный поток»... Людмила Козловская становится и нитью, связывающей Кремль с рейхстагом», — отмечает Витольд Гадовский в журналистском расследовании для wPolityce.

Гадовский коснулся темы, которая, как он сам отметил, особенно его взбудоражила: «Маски спали! Её выдворила Польша — приютила Германия. Козловская жалуется в бундестаге на «нарушение правопорядка». «Козловская вещает в Берлине! Истерический тон на слушании в бундестаге: «Польская демократия на пути к краху!» Абсурд! Козловская хотела в Польше «майдан», а получила немецкую визу?»

13 сентября в бундестаге прошла встреча немецких парламентариев, посвящённая нарушению права и демократии в Польше и в Венгрии. Может, в этом и не было бы ничего особенного, если бы не тот факт, что на это заседание в роли одного из главных спикеров была приглашена известная крымская девица, то есть Людмила Козловская, рассказывает он.

«Можно спросить: как это случилось, раз польские службы выдали предупреждение, которое привело к тому, что Козловскую устранили из Шенгенской зоны как лицо, представляющее угрозу?» — задаётся вопросом журналист. Немцы нашли выход из этой ситуации и выдали ей краткосрочную визу с учётом важных интересов немецкого государства — Витольд Гадовский подчёркивает, что это наводит на более глубокие размышления.

«Ведь если Козловская была выдворена с учётом важных интересов польского государства, а сейчас её принимают в Германии с учётом важных интересов немецкого государства, то из этого следует логический вывод: интересы немецкого государства не сходятся с интересами польского государства», — резюмирует он.