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TVP Info: выпускникам МГИМО в польском МИД указали на дверь

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Из МИД Польши уволили почти всех сотрудников, окончивших МГИМО, сообщил глава министерства Яцек Чапутович, сообщает TVP Info. По словам министра, отныне на высоких политических и дипломатических постах в Польше нет «сотрудников коммунистических служб» или выпускников МГИМО.
TVP Info: выпускникам МГИМО в польском МИД указали на дверь
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«Руководящие кадры Министерства иностранных дел Польши были заменены почти на 100 процентов; на руководящих должностях в настоящее время нет лиц, которые были бы в списках сотрудников коммунистических служб, и выпускников МГИМО», — заявил в понедельник глава МИД Яцек Чапутович.

Как сообщает TVP Info, глава МИД отметил, что ротация кадров является необходимой для эффективности действий, это рекомендация в рамках гражданской службы, и она стала распространённой практикой в европейских учреждениях. 

«Однако в случае сегодняшней Польши, ясно выражаясь, важным является также критерий отождествления с политикой правительства. Имеются также ожидания определённой гарантии этого отождествления», — подчеркнул он. 
 
Чапутович проинформировал, что с момента, когда бывший премьер-министр страны Беата Шидло дала присягу правительству, было или в ближайшее время будет заменено 86 из 101 посла, причём 28 из них — в феврале текущего года, когда он сам заявил о грядущих изменениях в министерстве, резюмирует TVP Info. 
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источник
TVP Info Польша Европа
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