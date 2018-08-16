Анджей Дуда: Россия продолжает агрессию, потому что в 2008 году ей не сказали «нет»

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МИД Турции: подход США не способствует урегулированию проблем между странами
Турция и Соединённые Штаты могли бы легко разрешить имеющиеся проблемы, но только не с нынешним подходом Вашингтона. Такое мнение выразил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
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Тренер «Зенита» рассказал, понесёт ли Паредес наказание за удаление в матче с «Динамо»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, понесёт ли хавбек Леандро Паредес какое-либо дисциплинарное наказание за удаление в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с минским «Динамо».
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Яковенко заявил о готовности России сотрудничать в расследовании инцидента в Солсбери
Российский посол в Лондоне Александр Яковенко в очередной раз заявил о готовности России сотрудничать в расследовании инцидента в Солсбери.
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Семак назвал героической игру «Зенита» в ответном матче квалификации ЛЕ с минским «Динамо»
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился своими впечатлениями от победы над минским «Динамо» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
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Четыре человека погибли в ДТП в Татарстане
Четыре человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Татарстане, сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
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Государственное бюро расследований начало работу на Украине
Государственное бюро расследований (ГБР) начало работу на Украине: в четверг, 16 августа, приняли присягу первые 42 сотрудника аппарата бюро.
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Боярский заявил, что Месси и Роналду — никто в сравнении с Дзюбой
Известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился своими впечатлениями от ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы между клубом из Санкт-Петербурга и минским «Динамо».
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Лариса Долина прокомментировала сообщения о смерти Ареты Франклин
Российская певица Лариса Долина прокомментировала сообщения о смерти американской исполнительницы Ареты Франклин.
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«Рейнджерс» сыграл вничью с «Марибором» и стал соперником «Уфы» в раунде плей-офф квалификации ЛЕ
Шотландский футбольный клуб «Рейнджерс» сыграл вничью со словенским «Марибором» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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Трамп заявил, что Китай не смог предложить приемлемую для США торговую сделку
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что власти Китая не смогли предложить США приемлемые условия для заключения торговой сделки.
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Тренер Сабитов оценил рекордный подъём сборной России в рейтинге ФИФА
Тренер Равиль Сабитов в беседе с НСН оценил рекордный подъём сборной России в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
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В Москве подвели итоги фестиваля Турции
В Москве подвели итоги проходившего с 10 по 12 августа фестиваля Турции.
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Дзюба о победе над «Динамо»: мы верили и были злы
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился своими впечатлениями от победы над минским «Динамо» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
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На Украине суд приговорил россиянку Одновол к трём годам заключения условно
Российский волонтёр Елена Одновол осуждена на Украине на три года заключения условно. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
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«Витесс» Слуцкого проиграл «Базелю» и вылетел из Лиги Европы
Голландский футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, уступил швейцарскому «Базелю» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.
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ПАОК объявил о подписании контракта с экс-футболистом ЦСКА Вернблумом
Греческий футбольный клуб ПАОК объявил о подписании контракта со шведским полузащитником Понтусом Вернблумом.
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В Ленинградской области начался тактический этап российско-сербских учений
На Лужском полигоне в Ленинградской области проходят учения мотострелковых подразделений России и Сербии, сообщает телеканал «Звезда».
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«Мольде» разгромил «Хайберниан» и стал соперником «Зенита» в раунде плей-офф квалификации ЛЕ
Норвежский «Мольде» одержал разгромную победу над шотландским «Хайбернианом» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
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«Зенит» забил восемь мячей минскому «Динамо» и пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы
Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над минским «Динамо» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, и смог пробиться в раунд-плей офф турнира.
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СМИ: Пассажирский самолёт экстренно сел на Крите из-за сообщений о бомбе
Самолёт, следовавший из египетского города Хургада в немецкий Дюссельдорф, совершил экстренную посадку в аэропорту города Ханья на греческом острове Крит в связи с сообщением о бомбе на борту.
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СМИ: Два украинских легкоатлета дисквалифицированы за допинг
Украинцы Назар Коваленко и Игорь Главан, специализирующиеся на спортивной ходьбе, временно отстранены от участия в соревнованиях за нарушение антидопинговых правил.
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В Коми увеличат число проверок пожарной безопасности объектов малого бизнеса
В Коми увеличат количество проверок пожарной безопасности объектов малого и среднего предпринимательства (МСП), сообщает издание «Невские новости».
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Спецпредставитель США назвал условие диалога Трампа с Ираном
Американский президент Дональд Трамп будет готов вступить в диалог с властями Ирана только после того, как они продемонстрируют приверженность фундаментальным изменениям в политическом курсе. Такое мнение выразил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Италии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 в Центральной Италии. Об этом сообщает Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).
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Мостовой прокомментировал проигрыш «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА
Известный российский футболист Александр Мостовой в беседе с НСН прокомментировал проигрыш «Реала» в матче за Суперкубок УЕФА.
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На маршрутах между Москвой и Подмосковьем запустили ещё 145 автобусов
На маршрутах между Москвой и Московской областью запустили ещё 145 автобусов, сообщает телеканал «360».
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Дортикос выразил желание провести реванш с Гассиевым
Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом тяжёлом весе кубинец Юниер Дортикос рассказал о желании провести бой-реванш с россиянином Муратом Гассиевым.
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Международные резервы России сократились на $0,4 млрд за неделю
Международные резервы России сократились за неделю на $0,4 млрд, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Центробанка.
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«Зенит» и минское «Динамо» сыграют два экстра-тайма за выход в плей-офф квалификации ЛЕ
Санкт-петербургский «Зенит» и минское «Динамо» проведут два экстра-тайма за выход в плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Азаров прокомментировал заявление Омеляна о новых ограничениях в сообщении Украины с Россией
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о новых ограничениях в сообщении с Россией.
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Помпео объявил о создании группы по Ирану
Госдеп США принял решение о создании группы по координации своей политики в отношении Ирана. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.
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Симфонический духовой оркестр Уэльса дал концерт в Севастополе
Симфонический духовой оркестр Уэльса выступил в Античном театре государственного историко‐архитектурного музея‐заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе.
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В Коми хотят построить биатлонный центр
Глава республики Коми Сергей Гапликов рассказал о намерении создать в Сыктывкаре биатлонный центр для проведения российских и международных соревнований.
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СМИ: Boeing 737 совершил жёсткую посадку в аэропорту Манилы
Самолёт Boeing-737-800 авиакомпании Xiamen Airlines совершил жёсткую посадку в аэропорту филиппинской столицы.
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Торговый форум пройдёт 15—16 ноября в Северодвинске
Торговый форум будет проходить 15 и 16 ноября в Северодвинске, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на городскую администрацию.
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МИД России назвал нелегитимными односторонние «санкционные волны» США
В МИД России прокомментировали внесение в санкционный список США российского портового агентства ООО «Профинет» под предлогом якобы нарушения американских односторонних рестрикций в отношении КНДР.
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Бывший тренер «Уфы» прокомментировал выход команды в раунд плей-офф квалификации ЛЕ
Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло прокомментировал выход команды в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Трамп заявил, что Китай «немного вредит» процессу денуклеаризации КНДР
Американский президент Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров в Белом доме заявил, что Китай «немного вредит» процессу денуклеаризации КНДР.
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Кокорин рассказал, когда надеется вернуться на поле
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александр Кокорин рассказал, когда надеется вернуться в строй после травмы.
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В пяти районах Татарстана отменили карантин по птичьему гриппу
Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин на отдельных территориях в пяти районах республики, сообщает «Реальное время».
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Журова высказалась о реакции министра спорта Украины на действия Хачериди после матча со «Спартаком»
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы России Светлана Журова прокомментировала слова министра молодёжи и спорта Украины Игоря Жданова о действиях защитника греческого ПАОК Евгения Хачериди, который по окончании матча со «Спартаком» показал российским болельщикам щитки с флагом Украины.
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Суд перевёл фигурантку дела «Нового величия» Дубовик под домашний арест
Дорогомиловский суд Москвы выпустил из СИЗО под домашний арест Марию Дубовик, которая является фигурантом дела об экстремистской организации «Новое величие».
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СМИ сообщили, что ВВС Ирака уничтожили оперативный штаб ИГ в Сирии
Иракская авиация нанесла удары по оперативному штабу террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирии.
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Газизов считает, что «Уфа» проявила характер в ответном матче квалификации ЛЕ с «Прогрессом»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал выход команды в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Путин выразил соболезнования с связи со смертью экс-премьера Индии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди и президенту страны Раму Натху Ковинду в связи со смертью бывшего премьер-министра страны Атала Бихари Ваджпаи.
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Швеция поддержала идею провести в России чемпионат мира по хоккею в 2023 году
Президент Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон заявил, что поддерживает идею провести в России чемпионат мира 2023 года.
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Эксперт оценил сообщения о решении Трампа отменить ограничения на кибератаки против врагов США
Экономист и главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил сообщения о решении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа отменить принятое при Бараке Обаме распоряжение об ограничении применения кибероружия в отношении противников страны.
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В Кировской области предупредили о сохранении пожароопасности четвёртого класса
Главное управление МЧС России по Кировской области предупредило, что с 16 по 17 августа местами сохранится пожароопасность четвёртого класса. Об этом сообщает progorod43.ru.
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Трамп отметил укрепление доллара
Американский президент Дональд Трамп заявил о «редком» укреплении доллара.
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Призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике из Кении временно отстранён от соревнований
Бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике 2017 года в беге на 800 м Кипьегон Бетт из Кении временно отстранён от участия в соревнованиях.