Анджей Дуда: Россия продолжает агрессию, потому что в 2008 году ей не сказали «нет»

«Говорить сегодня, что Россия не является агрессором, просто несерьёзно», — заявил глава Польши Анджей Дуда. Польский президент напомнил о словах своего предшественника Леха Качиньского, который предупреждал, что если мир не скажет «нет» России в Грузии в 2008 году, то это станет поощрением для дальнейших действий. Так и случилось, поэтому на сегодняшний день и существует украинская проблема, уверен Дуда.

Польский президент Анджей Дуда заявил, что молодые поляки все более осознанно относятся к собственной истории. Примером этого изменения была реакция на праздник Войска польского, который состоялся 15 августа.

«Мы сегодня хотим, чтобы Польша была сильной, свободной, независимой, суверенной, чтобы она имела вес, а прежде всего, чтобы в Польше людям жилось безопасно, и чтобы мы становились обществом и государством всё более сильным», — сказал Анджей Дуда.

«Недовольные жалуются, что мы празднуем только годовщины наших поражений. Варшавское восстание, которое не победило в военном плане, мы ведь понесли огромные жертвы. Но пожалуйста — 15 августа — это праздник нашей большой победы, большого триумфа», — добавил президент.

Польский лидер также упомянул о военной угрозе со стороны России. «Недавно мы отмечали годовщину известного выступления господина президента профессора Леха Качиньского в Тбилиси в 2008 году, и это была речь в защиту Грузии, на которую напала Россия», — напомнил он.

«Лех Качинский тогда предупреждал, что если мир не восстанет и не скажет «нет» такому действию, то это станет поощрением для дальнейших действий. К сожалению, из-за того, что мир не сказал тогда решительно, жестко «нет» (…), потом в 2014 году была агрессия на Украину», — добавил он.

«Говорить сегодня, что Россия не является агрессором, просто несерьёзно. Крым, луганские и донецкие земли оккупированы Россией, эти сепаратисты это просто напросто россияне, которые поддерживаются Кремлем и существуют только опираясь на поддержку Кремля», — резюмировал он.