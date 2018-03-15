Daily Mail: Дуда сравнил членство в ЕС с «оккупациями» Польши

Выступая на праздновании 100-летия со дня восстановления суверенитета Польши, президент страны Анджей Дуда сравнил членство Варшавы в ЕС с «оккупациями» силами России, Австрии и Пруссии. Польский лидер подчеркнул, что так же, как и в тот период, сегодня решения за страну принимаются где-то в «отдалённых столицах», а поляки «трудятся в чужих интересах».

Президент Польши Анджей Дуда сравнил членство своей страны в Евросоюзе с «оккупациями» силами России, Австрии и Пруссии, с которыми Варшаве пришлось столкнуться в своей истории, пишет Daily Mail.



Несмотря на то что Польша, присоединившаяся к ЕС в 2004 году, получает от Брюсселя внушительные инвестиции, на праздновании 100-летия со дня восстановления суверенитета страны Дуда подчеркнул, что, как и в период с 1795 по 1918 год, сегодня где-то «в отдалённых столицах принимаются решения» за поляков, забираются деньги, которые они зарабатывают собственным трудом. «По сути, мы трудимся в чужих интересах», — заявил президент.



Для тех, кто считает, что ЕС важнее, чем Польша, лидер страны напомнил о том, как в течение 123 лет страну пытались разделить и её жители думали, что, «может быть, так лучше», «так будет мир». Но затем поляки осознали, что, пока войны продолжаются, они не могут за себя решать. «Сегодня у нас есть суверенная и независимая Польша, жизнь в которой, я уверен, будет становиться всё лучше и лучше», — отметил лидер.



Daily Mail напоминает, что президент Дуда близок к правящей партии «Право и справедливость», которая пришла к власти в 2015 году. С тех пор отношения между Варшавой и Брюсселем стали ухудшаться — главным образом из-за противоречивой реформы системы правосудия в Польше, в рамках которой суды перешли под контроль правительства. Критики уверены, что такая реформа является угрозой для принципа разделения властей, так что ЕС даже запустил дисциплинарное разбирательство, в ходе которого Варшава рискует потерять право голоса в блоке.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:



pieceofpie: Согласен. ЕС — это третья попытка Германии получить господство над Европой, только другими методами. Я рад, что мы оттуда выходим.



KP: Ага, мы тоже чувствуем, что нас «оккупировали» все эти «гости» из его страны.



berkhead: Когда мы перестанем платить свои денежки, будет интересно посмотреть, как долго страны Восточной Европы будут оставаться в ЕС.



Caborealcampodegolf: А как по-польски будет «скатертью дорога»?



Paulo Sousa: Классический пример того, как кто-то кусает руку, которая его кормит.