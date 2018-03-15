Обозреватель: Польша ожидает наплыва украинских трудовых мигрантов

Директор департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский заявил, что до конца 2020 года на польский рынок труда будут прибывать до 300 тыс. украинцев ежегодно. Однако, как пишет «Обозреватель», чиновник отметил, что существует много факторов риска для этого прогноза, в том числе визовая политика ЕС и ситуация на Украине.

До конца 2020 года на польский рынок труда будут прибывать до 300 тыс. украинцев ежегодно. Как пишет «Обозреватель», об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.

По словам чиновника, число украинских граждан на рынке труда в Польше увеличивается, но темпы роста замедлились, поскольку пик был зафиксирован в 2016—2017 годах.

Наиболее вероятный сценарий Нацбанка Польши — это рост в размере 200—300 тыс. человек в год. Котловский подчеркнул, что существует много факторов риска для этого прогноза, в частности визовая политика стран Европейского союза и ситуация на Украине.

По данным исследования Нацбанка, к 2050 году нехватка рабочих рук на польском рынке труда составит примерно 10,6 млн человек в возрасте 18—44 лет.