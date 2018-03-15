Обозреватель: Польша ожидает наплыва украинских трудовых мигрантов

Директор департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский заявил, что до конца 2020 года на польский рынок труда будут прибывать до 300 тыс. украинцев ежегодно. Однако, как пишет «Обозреватель», чиновник отметил, что существует много факторов риска для этого прогноза, в том числе визовая политика ЕС и ситуация на Украине.
До конца 2020 года на польский рынок труда будут прибывать до 300 тыс. украинцев ежегодно. Как пишет «Обозреватель», об этом на пресс-конференции сообщил заместитель директора департамента экономического анализа Нацбанка Польши Яцек Котловский.
По словам чиновника, число украинских граждан на рынке труда в Польше увеличивается, но темпы роста замедлились, поскольку пик был зафиксирован в 2016—2017 годах.
Наиболее вероятный сценарий Нацбанка Польши — это рост в размере 200—300 тыс. человек в год. Котловский подчеркнул, что существует много факторов риска для этого прогноза, в частности визовая политика стран Европейского союза и ситуация на Украине.
По данным исследования Нацбанка, к 2050 году нехватка рабочих рук на польском рынке труда составит примерно 10,6 млн человек в возрасте 18—44 лет.
Генеральный прокурор Румынии Аугустин Лазэр отдал распоряжение передать материалы дела о
действиях жандармов в ходе антиправительственной акции в Бухаресте из военной прокуратуры в возглавляемое им ведомство.
Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос, комментируя слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа о травме Мохаммеда Салаха, рассказал, при каком условии согласится назвать немецкого специалиста лучшим в мире.
Предвыборный штаб американского лидера Дональда Трампа подал иск против бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман в связи с тем, что она нарушила соглашение о соблюдении конфиденциальности, подписанное в 2016 году.
Франция выражает соболезнования народу Италии в связи с гибелью людей при обрушении автомобильного моста в городе Генуе и готова предоставить любую необходимую помощь. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 10 сентября представить предложения по модернизации БАМа и Транссиба, сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.
Объём российского рынка новых мотоциклов в первые шесть месяцев 2018 года показал рост на 22% по сравнению с аналогичным показателем за 2017-й и составил 5,5 тыс. единиц. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT публикацию конгрессом США законопроекта о новых антироссийских санкциях.
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что учения, которые проводятся Минобороны совместно с государствами — партнёрами по СНГ, ОДКБ и ШОС, не направлены против третьих стран.
Уровень террористической угрозы в столице Великобритании остаётся «серьёзным» после инцидента возле здания парламента. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя премьер-министра страны Терезы Мэй.
Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал в беседе с RT заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими.
Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин высказал мнение о победе голландского «Витесса», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, над «Гронингемом» в стартовом туре чемпионата Нидерландов.