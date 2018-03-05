National Interest: войска территориальной обороны защитят Польшу от гибридной угрозы из России

Одним из ключевых элементов оборонной политики Польши является создание нового вида вооружённых сил — войск территориальной обороны. Эти войска, как отмечает издание The National Interest, в значительной степени ориентированы на противодействие формам ведения гибридной войны России, а также на борьбу с кампаниями по дезинформации и кибероперациями, поддержание патриотических идеалов и помощь в наведении порядка в условиях кризиса и военного положения.

Правящая партия Польши «Право и справедливость» довольно часто привлекала внимание международной прессы из-за своих разногласий с Евросоюзом. Но одним из наиболее интересных аспектов внешней политики Польши является увеличение военных расходов и реформирование вооружённых сил страны. Одним из ключевых элементов оборонной политики страны является создание нового вида вооружённых сил — войск территориальной обороны. Эти войска в значительной степени ориентированы на противодействие формам ведения гибридной войны России, пишет The National Interest.

Основа для войск территориальной обороны была заложена в декабре 2015 года, через несколько месяцев после того, как «Право и справедливость» получила большинство мест в сейме. «Право и справедливость», а также правые партии Польши назвали Россию одной из основных угроз национальной безопасности для Польши, ссылаясь на авиакатастрофу под Смоленском, в которой погибли многие из польского военного руководства, а также на события на Украине и в странах Прибалтики. Впервые идею создания волонтёрской лёгкой пехоты на региональном уровне в дополнение к национальным вооружённым силам впервые предложил теперь уже бывший министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

Как утверждает издание, в дополнение к защите ключевой инфраструктуры и осуществлению дополнительной безопасности военных объектов ожидается, что войска территориальной обороны будут противодействовать кампаниям по дезинформации и кибероперациям, поддерживать патриотические идеалы, а также помогать наводить порядок в условиях кризиса и военного положения. Они также должны охранять зоны прибытия союзных войск и оказывать противодействие саботажу. Мацеревич однажды даже заявил, что они смогут справляться с российским спецназом. В настоящее время в войсках территориальной обороны задействованы всего около 7 тыс. человек, но к 2019 году состав должен расшириться до 50 тыс. человек.

Необходимость быстрого увеличения численного состава войск территориальной обороны привела к значительным разногласиям в Польше. Многие считают, что, принимая различные меры, Мацеревич отдаёт больший приоритет войскам территориальной обороны, а не регулярным воинским подразделениям Польши. Из-за этого некоторые поляки, в том числе известные оппозиционные политики назвали войска территориальной обороны «частной армией Мацеревича». Войска пытались подчинить генеральному командованию армии, но правящая партия отклонила эту инициативу.

Задачи, которые поставлены перед войсками территориальной обороны, очень высоки. Однако создание таких войск без подрыва боевой готовности регулярной армии представляется сложной задачей. Только время покажет, смогут ли войска территориальной обороны достичь своих целей в сочетании с профессиональной польской армией, пишет The National Interest.