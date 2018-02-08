Polskie Radio: Варшава протянула Москве руку и ждёт ответа от «эталона» дипломатии

На встрече нового главы польской дипломатии Яцека Чапутовича с послом России в Польше Сергеем Андреевым руководитель МИД призвал Москву вернуть Варшаве обломки президентского Ту-154. Однако вместе с тем он впервые выразил готовность к диалогу и по другим вопросам, тем самым пойдя дальше своего предшественника. Правильный шаг — учитывая, что «эталонная» московская дипломатия ничего просто так не организует, уверены эксперты.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович в среду на встрече с послом России в Польше Сергеем Андреевым заявил, что не видит оснований для дальнейшего удержания российской стороной обломков правительственного самолёта, который разбился под Смоленском в 2010 году, и ожидает их возврата, сообщает Polskie Radio.

Как отмечено в сообщении пресс-службы МИД, Чапутович также подчеркнул, что Польша ожидает предоставления свободного доступа к месту катастрофы и возобновления сотрудничества по вопросу строительства памятника жертвам. При этом он выразил готовность к восстановлению двухсторонних контактов в избранных областях, подчёркивая необходимость изменения тональности общения и отказа от негативного нарратива.

Кароль Гац, журналист портала dorzeczy.pl, в беседе с радиостанцией выразил уверенность в том, что Россия не отдаст обломки и не поставит памятник. Польская сторона, с тех пор как у власти правые, последовательно доносит до России информацию, что ожидает возврата обломков «Туполева». «Новым может стать тот факт, что подчёркнута необходимость изменения тональности и отказа от негативного нарратива. Это определённая попытка протянуть руку ради диалога. Уже несколько лет отношений с Москвой практически нет, о контактах не говорится. Обломки мы должны получить, но я не обманываюсь в том, что так случится. Это политическая игра. Россия ни во что не ставит никакие правовые и моральные нормы», — пояснил он.

В свою очередь, журналист издания Fakt Миколай Вуйчик считает, что у россиян точно есть какой-то интерес в том, чтобы сейчас встретиться с главой польского МИД. «Российская дипломатия — это мировой эталон, такие дела не делаются случайно. Поэтому хорошо, что министр Чапутович сразу отреагировал таким сообщением. У меня создалось впечатление, что он уже сделал больше по этому вопросу, чем министр Ващиковский, который в течение двух лет постоянно писал письма в Суд Европейского союза относительно возвращения обломков», — объяснил публицист.