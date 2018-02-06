TVN24: на «антибандеровский» закон украинцы ответили пикетами у польских консульств

Националисты из партии «Свобода» и других группировок устроили пикеты у польских дипломатических учреждений на Украине, протестуя против поправок к закону об Институте национальной памяти, сообщает TVN24. Они выкрикивали: «Бандера придёт — порядок наведёт» и «ОУН-УПА, помним, уважаем, следуем».

«Бандера придёт — порядок наведёт», «ОУН-УПА*, помним, уважаем, следуем», «Оккупантов Западной Украины 1918—39 под суд» — вот только некоторые призывы, которые украинские националисты провозглашали во время протестов перед польскими дипломатическими учреждениями, сообщает TVN24.

Националисты из партии «Свобода» и других группировок пикетировали в понедельник польские дипломатические учреждения на Украине, протестуя против поправок к закону об Институте национальной памяти, которые допускают наказание за отрицание преступлений украинских националистов, рассказывает телеканал.

Акции прошли у посольства Польши в Киеве, а также у консульств во Львове, в Виннице, Одессе и Харькове. В каждой из них участвовало по несколько десятков человек. По оценкам полиции, перед посольством в Киеве во второй половине дня собралось около 100 человек, они несли флаги «Свободы», а также красно-чёрные флаги УПА, подчёркивает TVN24.

«Идеология, которую Польша старается запретить, — это идеология независимого украинского государства, а чёрно-красный флаг — это флаг нашего сопротивления России, под которым сегодня погибают украинские солдаты в Донбассе», — обратился к собравшимся Юрий Сиротюк из «Свободы».

Член политического совета этой партии Андрей Мохнюк заявил, что участники демонстрации против, как он выразился, «пенализации бандеризма». «А чем является бандеризм? Будет ли Польша наказывать за разговор о бандеровцах, которые боролись за независимость Украины или за Степана Бандеру, который во время войны находился в немецком концентрационном лагере?» — отметил он.

На вопрос об отношении к Волынской резне, он ответил, что она случилась в военные годы, когда Волынь была оккупирована Германией. «Во время войны дело доходило до всякого. Ответственность за то, что там тогда происходило, несёт оккупант, то есть Германия», — подчеркнул Мохнюк.

«Мы пришли к посольству, чтобы напомнить польским властям, что в 1943 году в Волыни Организация украинских националистов ОУН и УПА боролись против польских оккупантов за независимость, объединённое украинское государство. И те, кого они обвиняют в преступлениях, являются для нас героями», — заявил в свою очередь глава ОУН Богдан Червак.

Демонстрация перед посольством в Киеве продолжалась 45 минут, и в ходе неё не было никаких инцидентов. В завершение акции её участники пропели гимн Украины и передали сотрудникам дипучреждения заявление, в котором выразили протест против записей, содержащихся в законе об Институте национальной памяти, рассказывает телеканал.

Поправки в закон об Институте национальной памяти вводят наказание в виде денежных штрафов или трёх лет тюремного заключения за приписывание польскому народу или государству ответственности помимо прочего за преступления, совершённые Третьим рейхом. В законе появились также записи, которые позволяют возбуждать уголовные дела за отрицание преступлений украинских националистов, а также преступлений тех украинских образований, которые сотрудничали с Третьим рейхом, объясняет TVN24. Критике новые законы подвергли среди прочих власти Украины. После принятия сеймом и сенатом спорные поправки к закону ожидают решения президента. Он может их подписать, наложить вето или направить в Конституционный суд, резюмирует телеканал.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).