TVN24: на «антибандеровский» закон украинцы ответили пикетами у польских консульств
Главу представительства российского байкерского клуба «Ночные волки» в Словакии оштрафовали на €33 тысячи (около 2,6 млн рублей) за недозволенный сбор на арендуемой территории в селении Долна Крупа списанной военной техники.
Помощник министра обороны Соединённых Штатов по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер не исключил возможности введения США санкций против Индии из-за покупки вооружений у России.
Число пропавших без вести граждан России за первые шесть месяцев 2018 года снизилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составило более 18 тыс. человек.
Дочери украинского лидера Петра Порошенко 18-летние Евгения и Александра не поступили ни в один из вузов страны, сообщает Strana.ua со ссылкой на данные Единой государственной базы по вопросам образования.
Американский актёр, кинорежиссёр, обладатель премии «Золотой глобус» Алек Болдуин отказался сыграть роль отца Брюса Уэйна, известного как Бэтмен, в фильме «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса, сообщает USA Today.
Ространснадзор разработал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают ужесточение административного наказания за действия, угрожающие безопасности полётов.
Американский актёр Дуэйн Джонсон, известный под псевдонимом Скала, сыграет первого короля Гавайев Камеамеа I в одноимённом фильме режиссёра Роберта Земекиса. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В водохранилище на территории заповедника в американском штате Аризона утонул россиянин, сообщает ТАСС.
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что провокация с применением химического оружия в Сирии готовится при участии представителей спецслужб Великобритании. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» рассказал, что деградация отношений с Москвой соответствует предвыборным планам украинского лидера Петра Порошенко.
Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что предостерёг Соединённые Штаты от агрессии против Сирии. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
В посольстве России в США заявили, что в отношении находящейся в американской тюрьме Марии Бутиной продолжает действовать негуманный режим административной сегрегации. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
В первой половине 2018 года Россия инвестировала в Украину $436 млн — больше, чем другие страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время не видит необходимости в трате крупных средств на проведение совместных военных учений с Южной Кореей.
В Тихом океане вблизи Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный филиал Геофизической службы РАН.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп уверен в том, что Пекин оказывает давление на Пхеньян из-за существующих с Вашингтоном разногласий в сфере торговли.
Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года за отказ о прохождения допинг-контроля.
Компания Google в четверг, 30 августа, создала так называемый дудл — стилизованный логотип в честь знаменательного события. В этот раз он посвящён 155-летию со дня рождения русского фотографа, химика и изобретателя Сергея Прокудина-Горского.
Глава «Центра управления расследованиями» Андрей Коняхин на своей странице в социальной сети Facebook заявил о завершении работы организации.
Руководство чемпионата Испании по футболу рассматривает возможность проведения матчей турнира на территории Мексики.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что в Хасавюртовском районе Дагестана произошла перестрелка, в результате которой пострадали два сотрудника полиции.
Россиянка Екатерина Макарова одержала победу над немкой Юлией Гёргес в матче второго круга четвёртого в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата США по теннису.
В Центре управления полётами (ЦУП) заявили, что транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-08», который сведут с орбиты в четверг, 30 августа, будет затоплен в Тихом океане.
По итогам раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов определись все 32 участника групповой стадии турнира в сезоне-2018/19.
Голландский ПСВ одержал разгромную победу над белорусским БАТЭ в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
В самопровозглашённой Луганской народной республике обвинили Киев в подготовке теракта на пункте пропуска «Станица Луганская» в «серой зоне».
К благоустройству Санкт-Петербурга могут привлечь архитекторов, скульпторов, дизайнеров и художников, сообщают «Невские новости».
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы восстановления отношений России и Украины.
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс».
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС не будет считаться полноценным, пока страны Западных Балкан не вступят в сообщество.
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини высказал мнение о системе видеопомощи арбитрам (VAR).
Метрополитен Каракаса прекратил работу на всех ветках в связи с нарушением энергоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе метро.
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини высказал мнение о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду из мадридского «Реала» в туринский «Ювентус».
В Одессе скончался сатирик Александр Завелион, передают «Известия» со ссылкой на Всемирный клуб одесситов.
Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, с кем советовался по поводу подписания контракта с екатеринбургским клубом.
Египет и Судан планируют объединить железнодорожную и энергетическую сети.
Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, будет ли он перевозить семью в Екатеринбург, где базируется его новый клуб.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как пассажир рейса Москва — Душанбе ударил бортпроводницу по голове из-за сделанного ему замечания, а также угрожал другим пассажирам якобы заложенной бомбой.
Голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал своё решение продлить контракт с армейцами.
Сотрудники Госдепартамента поделились с послом России в США Анатолием Антоновым опасениями по поводу возможного «наступления правительственных войск Сирии в провинции Идлиб».
В Москве скончался актёр Сергей Таланов, сообщает НСН.
Футбольный судья Михаил Вилков прокомментировал свою работу в матче пятого тура Российской премьер-лиги между красноярским «Енисеем» и самарскими «Крыльями Советов».
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил жалобу Соединённых Штатов на Россию во Всемирную торговую организацию.
Глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф провёл встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудили двусторонние отношения на фоне «пагубного поведения США».
Президент московского «Локомотива» Илья Геркус ответил капитану столичного «Спартака» Денису Глушакову на выпад хавбека по поводу посещаемости «РЖД Арены».
Транспортные следователи начали проверку по факту драки на борту самолёта Москва — Душанбе, в результате которой пострадал бортпроводник.
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес предупреждение телеканалу NewsOne после того, как СМИ опубликовало материал о достижениях российской авиации в Сирии.
Главный тренер шотландского футбольного клуба «Рейнджерс» Стивен Джеррард поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Уфой».
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы и давление не заставят страну отступить.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан рассчитывает на включение России и Турции в рамки работы «малой группы» по Сирии, что, по его мнению, позволит избежать худшего в провинции Идлиб.