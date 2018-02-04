Wyborcza: российская экономика оправляется, но не так быстро, как ожидалось

Российская экономика в 2017 году выросла на 1,5% после двухлетней рецессии, пишет Gazeta Wyborcza. Польское издание рассказывает, что Россия попала в неё после резкого падения мировых цен на нефть и газ — её главных источников бюджетных и экспортных доходов. По словам издания, темпы роста оказались не столь высоки, как прогнозировали эксперты.
В прошлом году экономика России выросла на 1,5% — объявил Росстат, пишет в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.
«Это значит, что Россия вышла из рецессии, в которую впала после резкого падения мировых цен на нефть и газ — её главных источников бюджетных и экспортных доходов. В 2016 году ВВП России упал на 0,2 процента в годовом промежутке после падения на 2,5 процента годом ранее», — объясняет автор.
Уже в предшествующем этой рецессии 2014 году, когда началось падение цен на нефть, экономический рост России составил только 0,7%, добавляет он.
Цены на нефть стали значительно повышаться только в прошлом году, когда начало действовать беспрецедентное соглашение организации ОПЕК и России относительно сокращения добычи сырья. Это увеличило стоимость нефти в мире примерно на 20%.
Президент Владимир Путин перед мартовскими президентскими выборами может похвастаться тем, что экономика России поднялась со дна. Однако масштаб этого роста не соответствовал официальным прогнозам.
В сентябре прошлого года правительство России в официальном прогнозе объявило, что в 2017 году экономика вырастет на 2,1%. А еще в декабре Центральный банк России предвидел, что рост ВВП будет находиться в диапазоне 1,7—2,2%. «Оба эти прогноза оказались слишком оптимистическими», — подчёркивает автор.
Ошибся также и Путин — хотя и в другую сторону. Накануне объявления данных Росстата президент России на встрече с французскими бизнесменами сказал, что в прошлом году ВВП России вырос на 1,4%.
Причина более низких темпов экономического роста, возможно, во внезапном сокращении промышленного производства. За весь прошлый год оно выросло лишь на 1%. Но из данных Росстата следует, что в последнем квартале 2017 года уменьшились показатели всех секторов экономики. А по мнению экономистов, не принимая во внимание сезонные факторы, в двух последних кварталах отмечено падение промышленного производства, рассказывает Кубик.
На прошлогодний экономический рост в значительной мере повлияли потребительские расходы, которые выросли на 3,4% в годовом отрезке. Но экономисты обращали внимание, что растущим потребительским расходам сопутствовало увеличение банковских долгов домашних хозяйств при одновременном уменьшении сбережений. Другими словами, всё больше россиян начали жить в кредит, не ограничивая при этом оплачиваемых таким образом расходов, объясняет автор.
Министерство экономического развития России предусматривает, что в этом году российская экономика вырастет на 2,1%. Центробанк России более осторожен в своих прогнозах — между 1,5% и 2%.
Однако российские экономисты в анкете для агенства Интерфакс оценили, что ВВП их страны вырастет в этом году на 1,7%. То есть вернётся на уровень 2013 года, когда появились первые признаки экономических проблем, резюмирует в издании Gazeta Wyborcza польский журналист Анджей Кублик.
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