Сегодня: в этом году Грузия не будет покупать газ у России

В 2018 году Грузия не будет покупать газ у России, поскольку потребности страны в голубом топливе полностью обеспечивает Азербайджан. Как передаёт «Сегодня», об этом заявил заместитель министра экономики Грузии Георгий Чиковани в ответ на обвинения представителей оппозиции, которые утверждали, что у Грузии нет денег на российское топливо.

Грузия в 2018 году не планирует импортировать газ из России, так как потребности страны в голубом топливе обеспечивает Азербайджан. Как пишет «Сегодня», об этом заявил заместитель министра экономики Грузии Георгий Чиковани в ответ на обвинения представителей оппозиции, которые утверждали, что Грузия не закупает газ в России потому, что у правительства недостаточно денег на его приобретение.

По словам Чиковани, в настоящее время Грузии не нужен российский газ, так как вполне хватает азербайджанского, который поступает из двух источников.

«Мы получаем газ от Азербайджана из двух источников — от консорциума «Шахдениз» и от SOСAR. При этом в соглашениях зафиксировано наше право в случае необходимости покупать газ в других странах, в том числе и в России, — в частности, речь идёт о пиковом потреблении и случаях аварии. Но сейчас такой необходимости нет», — заявил Чиковани.