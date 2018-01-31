Boston Globe: «грязное топливо» Москвы принесло проблемы Америке и пиар-успех Путину

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Британская легкоатлетка: закрыв глаза на российский допинг, чиновники WADA «плюнули спортсменам в лицо» Daily Telegraph
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Rzeczpospolita: Дуда мечтает об американской базе в Польше под названием Форт Трамп Rzeczpospolita
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«Газпром» утратил лидерство в рейтинге крупнейших энергокомпаний
«Газпром» рухнул с первого на 17-е место в ежегодном рейтинге 250 крупнейших энергетических компаний по версии S&P Global Platts.
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Памфилова не сомневается в честности выборов во Владимирской области
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в достоверности и честности результатов голосования на выборах губернатора Владимирской области сомневаться не приходится, передаёт РИА Новости.
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Манчини считает, что «Зенит» в нынешнем сезоне станет чемпионом РПЛ
Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, ныне возглавляющий сборную Италии по футболу, высказал мнение о выступлении петербургского клуба в нынешнем сезоне.
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Суд отклонил жалобу Улюкаева на возврат $2 млн генералу Феоктистову
Замоскворецкий суд Москвы признал законным возврат экс-сотруднику ФСБ и службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, передаёт РИА Новости.
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СБУ вызвала на допрос Жириновского
Служба безопасности Украины вызвала на допрос депутата Госдумы России, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующую повестку обнародовало официальное правительственное издание «Урядовый курьер».
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Шипулин считает, что Фуркад продолжит доминировать в новом биатлонном сезоне
Российский биатлонист Антон Шипулин высказал мнение, что француз Мартен Фуркад продолжит доминировать в новом соревновательном сезоне.
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Эксперт объяснил заявление Порошенко о борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО
Военный эксперт Алексей Хлопотов в беседе с RT прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко о важной роли Украины в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО.
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Эрдоган предложил увеличить число постоянных членов Совбеза ООН
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым реформировать Совет Безопасности ООН. Об этом он заявил во время выступления в Нью-Йорке, куда прибыл для участия в Генассамблее ООН.
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Павлюченкова и Севастова вышли во второй круг турнира WTA в Ухане в парном разряде
Россиянка Анастасия Павлюченкова и латвийка Анастасия Севастова одержали победу над испанкой Ларой Аррубарреной и хорваткой Дарией Юрак в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Ухане.
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СМИ: Месси не приедет на церемонию вручения наград ФИФА в Лондоне
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не приедет на церемонию вручения наград ФИФА в Лондоне.
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На Украине предлагают перенести площадку переговоров по Донбассу из Минска
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко считает необходимым перенести площадку переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу.
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Главы МИД Армении и Азербайджана 26 сентября встретятся в Нью-Йорке
Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова по вопросам ситуации в Карабахе состоится 26 сентября в Нью-Йорке.
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Стали известны имена российских пловцов, которые выступят на этапах КМ в Нидерландах и Венгрии
Всероссийская федерация плавания (ВФП) назвала имена спортсменов, которые выступят на этапах Кубка мира по плаванию в Нидерландах и Венгрии.
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Голикова заявила о сокращении с начала года числа бедных в России
Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в России с начала года на 1,1 млн человек сократилась доля бедных. Об этом передаёт РИА Новости.
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В Будапеште пообещали ответить на высылку с Украины венгерского консула
Будапешт не оставит без ответа высылку с Украины венгерского консула, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
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Гольфист Вудс впервые с 2013 года выиграл турнир PGA
Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс стал победителем турнира PGA Tour в Атланте.
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В Крыму обвинили ВМС Украины в нагнетании обстановки из-за обвинений в адрес России
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT обвинение в адрес России со стороны ВМС Украины в создании «опасных инцидентов» в Керченском проливе во время прохождения украинских судов.
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Рубль растёт к доллару и евро
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Кугаевский избран председателем тренерского совета СБР
Главный тренер сборной Тюменской области был избран председателем тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР).
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В Госдуме ответили на обвинения Киева в создании «опасных инцидентов» в Керченском проливе
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT обвинение в адрес России со стороны ВМС Украины в создании «опасных инцидентов» в Керченском проливе во время прохождения украинских судов.
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Депутат Рады высмеял заявление Порошенко о «самой сильной армии»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович иронично прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о «самой сильной армии на континенте».
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Надаль сохранил лидерство в мировом рейтинге теннисистов ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый 24 сентября рейтинг спортсменов.
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Пять человек погибли в ДТП под Саратовом
Пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в городе Балаково Саратовской области. Об этом сообщил глава областной службы спасения Юрий Юрин.
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Павлюченкова потеряла 11 позиций в мировом рейтинге теннисисток WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновлённый рейтинг спортсменок по состоянию на 24 сентября.
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Митрополит Киевский и всея Украины отказался от встречи с экзархами Константинопольской церкви
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отказался встречаться с экзархами Константинопольской церкви.
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Глава WADA выступил в защиту решения о восстановлении РУСАДА
Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди опубликовал открытое письмо, где высказался в защиту решения исполкома организации восстановить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
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В Саратовской области при опрокидывании катера погибли два человека
На реке Песчанка в Энгельсском районе Саратовской области в результате опрокидывания катера погибли два человека.
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В США увидели угрозу в связи с рекордным урожаем пшеницы в России
В США считают, что рекордные показатели урожая и экспорта пшеницы в России являются угрозой благосостоянию фермеров США. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
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Два человека погибли при пожаре на складе в Подмосковье
Двое граждан Узбекистана, в том числе ребёнок, погибли при пожаре на складе в подмосковных Мытищах.
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Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА в Лондоне
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения наград Международной федерации футбола (ФИФА) в Лондоне.
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В Приморье в ДТП с грузовиком погибли два человека
В Приморье в результате столкновения легкового автомобиля и КамАЗа погибли два человека, в том числе ребёнок.
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СМИ: Бэкхем провёл переговоры с Зиданом по поводу работы в своём футбольном клубе
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бэкхем провёл переговоры с экс-наставником мадридского «Реала» Зинедином Зиданом о клубе американской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами».
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При взрыве гранаты в жилом доме в ЛНР пострадали четыре человека
По меньшей мере четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в жилом доме в самопровозглашённой Луганской народной республике. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.
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Гол Ибрагимовича помог «Гэлакси» одержать первую за два месяца победу в MLS
«Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Сиэтл Саундерс» в матче регулярного чемпионата американской Главной лиги футбола (MLS).
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Цены на нефть растут
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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В Москве 24 сентября ожидается до +15 °С
В Москве в понедельник, 24 сентября, ожидается до +15 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
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В Гонконге запретили деятельность политической партии
Власти Гонконга запретили деятельность Гонконгской национальной партии, продвигающей сепаратистские идеи.
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Порошенко рассказал о роли Украины в борьбе с Россией на восточном фланге НАТО
Украинский президент Пётр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post заявил о ключевой роли Украины в борьбе с Россией на восточных рубежах НАТО.
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СМИ назвали возможную тему выступления Трампа на сессии ГА ООН
Американский лидер Дональд Трамп намерен говорить о реформировании международной торговли во время 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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Пожарные ликвидировали возгорание на складе в подмосковных Мытищах
Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее на складе в подмосковных Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
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Фургал призвал власти в Хабаровском крае отбросить разногласия и работать вместе
Представитель ЛДПР Сергей Фургал, набравший на выборах губернатора Хабаровского края более 69% голосов, призвал действующую власть региона отбросить разногласия и вместе работать над улучшением жизни в крае.
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МИД Мексики отверг обвинения в причастности к покушению на Мадуро
В Министерстве иностранных дел Мексики заявили о том, что правительство страны отвергает обвинения в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которое произошло в начале августа.
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СМИ сообщили о планах США начать кампанию против Китая
Соединённые Штаты намерены в ближайшие несколько недель начать направленную против Китая крупную кампанию «в масштабах всей администрации».
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Сипягин заявил, что был уверен в своей победе на выборах главы Владимирской области
Кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин, набравший более 57% голосов на выборах губернатора Владимирской области, заявил, что был уверен в своей победе.
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В США грузовой поезд упал в реку
В результате обрушения железнодорожного моста в американском штате Айова около 20 вагонов грузового поезда упали в реку.
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Избирком: выборы губернатора в Хабаровском крае прошли честно и прозрачно
Избирком Хабаровского края через три дня на заседании утвердит итоги выборов губернатора, на которых лидирует кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Об этом сообщил председатель избиркома края Геннадий Накушнов.
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Берлускони заявил о возможном участии в следующих выборах в Европарламент
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что может выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах в Европарламент.
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В избиркоме Владимирской области сообщили об отсутствии существенных нарушений на выборах
Существенных нарушений в ходе второго тура выборов губернатора Владимирской области не было. Об этом заявил зампредседателя избирательной комиссии Сергей Канищев.
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Помпео: Россия не приносит пользу ни на Украине, ни в Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео полагает, что Россия «не приносит пользу» ни на Украине, ни в Сирии. Об этом он заявил в ходе беседы с телеканалом NBC.
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Голикова не исключила повышения возраста продажи алкоголя в России
Дополнительные меры по уменьшению потребления табачной и алкогольной продукции могут быть приняты в России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.