Украинские новости: «Нафтогаз» засекретил победу над «Газпромом»

Компания «Нафтогаз Украины» засекретила свою победу над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Как пишут «Украинские новости», «Нафтогаз» также не показал решение суда ни администрации президента Украины, ни кабинету министров, ни Министерству юстиции, которое обычно сопровождает украинскую сторону в международных судах.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не может опубликовать либо предоставить на информационный запрос находящуюся у неё копию решения Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты от 22 декабря 2017 года, чтобы не дать повод компании «Газпром» не выполнять это решение. Данная аргументация содержится в ответе «Нафтогаза» на информационный запрос «Украинских новостей».

Как отмечает издание, в частности, в ответе говорится, что текст решения Стокгольмского суда содержит развёрнутую информацию о контракте купли-продажи газа и дополнительных соглашениях, в то время как в самом контракте прописана норма о его конфиденциальности.

«В мировой практике международного коммерческого арбитража имели место случаи, когда сторона арбитражного производства, против которой было вынесено решение, пыталась оспорить или усложнить выполнение арбитражного решения на том основании, что другая сторона якобы злонамеренно разгласила информацию в связи с арбитражным производством, что якобы нанесло вред стороне, против которой было вынесено решение. Потому нельзя исключать возможность использования в будущем подобной стратегии со стороны

«Газпрома», — говорится в ответе.

При этом уточняется, что во избежание осложнений с исполнением решения украинская сторона воздерживается от распространения каких-либо документов, которые содержатся в материалах соответствующего арбитражного производства.

В то же время государственные органы, в которые «Украинские новости» направляли запросы, заявили, что не располагают копиями решения суда. Так, в администрации президента Украины переслали запрос в «Нафтогаз», подчеркнув, что АП «не является распорядителем» данной информации.

В кабинете министров Украины уточнили, что «Нафтогаз», согласно нормам своего устава, самостоятельно ведёт юридические тяжбы. Переслали запрос в сам «Нафтогаз» и в Министерстве юстиции Украины, которое обычно сопровождает украинскую сторону в международных судах. Не располагают информацией о подробностях судебного решения и в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.