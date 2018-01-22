Глава OMV: европейской экономике нужно сближение с Россией, а не новые провокации

Европе надо принимать взвешенные решения по поводу санкций, а не копировать своих трансатлантических партнёров, потому что это сотрудничество уже не работает так, как прежде, рассказал в интервью Die Presse глава австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зеле. Экономике ЕС нужно сближение с Россией, а не новые провокации, и «Северный поток — 2» будет построен, несмотря на американские санкции.

Глава австрийского энергетического концерна OMV Райнер Зеле в интервью газете Die Presse рассказал о планах компании более активно выступать на международном рынке. Для этого особенно важны заграничные поездки членов правления, однако это касается не только России. «OMV — это не только Россия», — подчеркнул Зеле. Он пообещал представить в марте новую стратегию, которая покажет новые перспективы для концерна.

К сожалению руководителя компании, OMV не может выискивать месторождения сама: большая часть запасов газа находится в России, а нефти — на Ближнем Востоке. С Россией австрийский концерн уже заключил соглашение, теперь они пытаются утвердиться и на Ближнем Востоке. Залогом стабильности для OMV должен стать чёткий баланс между геологической разведкой и нефтепереработкой.

Как напоминает Райнер Зеле, его концерн подключился к разработке Южно-Русского газового месторождения и, таким образом, смог закрепиться в Сибири. До этого времени он не вёл дела в России. Для руководителя компании не имеет значения, где будет продаваться газ: «главное, чтобы молекула метана, едва она появляется на белый свет, конвертировалась в евро». В общей сложности из сибирского месторождения Зеле рассчитывает в ближайшие пять лет получать прибыль в размере $200 млн ежегодно. Окончательно завершить заключение сделки с «Газпромом» планируется к концу 2018 года. Таким образом, OMV управится с договорной частью за 3,5 года, в то время как компании Wintershall для аналогичной процедуры понадобилось пять лет.

В беседе с австрийскими журналистами Зеле отметил, что США не чинят больших препятствий в бизнесе с Россией, хотя их нежелание допустить строительство «Северного потока — 2» очевидно. Оно продиктовано стремлением американцев продавать ЕС свой сжиженный газ, пояснил глава OMV.

По его замечанию, на рынках капитала сейчас наблюдается неуверенность в связи с тем, что Вашингтон планирует ввести санкции против концернов, ведущих с Москвой бизнес определённого рода. Из-за этого австрийской энергетической компании придётся заново рассмотреть вопрос о финансировании «Северного потока — 2». Тем не менее оно всё равно будет осуществлено, просто при помощи других — возможно, азиатских — банков, заверил Зеле Die Presse. «Мы как инвесторы не политизируем проект, и я бы советовал этого не делать. Это чисто экономический проект, и он нацелен на надёжность энергоснабжения Европы», — подчеркнул руководитель OMV. По его мнению, в скором времени все разрешения на прокладку газопровода будут получены. «Мы будем строить этот газопровод».

Также Райнер Зеле сказал, что не считает себя брошенным европейскими политиками на произвол судьбы. Он заметил, что речь идёт не об интересах концерна, а о том, что «трансатлантическое партнёрство не работает». В прошлом США и ЕС договорились о санкциях в отношении Москвы в связи с украинским конфликтом. Сейчас в качестве причины для штрафных мер называют предполагаемое влияние на выборы американского президента. «Тут я могу только посоветовать европейским политикам выбрать политически взрослый путь, а не копировать соглашения, принятые по ту сторону Атлантики», — заявил Зеле в интервью Die Presse.

Как отмечает издание, он также возглавляет Российско-Германскую внешнеторговую палату, в центре внимания которой находятся именно экономические интересы. В этих кругах считают, что уже на протяжении ряда лет санкции оказывают значительное влияние на данную сферу. «Экономика хочет нормализации отношений. Я тоже активно за это выступаю, — признал Райнер Зеле. — Нам нужно сближение с Россией, а не новые провокации».

В то же время он напомнил о том, что на Украине по-прежнему небезопасно, и миром это назвать нельзя. Однако в случае прогресса в его достижении можно думать о постепенной отмене санкций, считает глава австрийского энергетического концерна OMV.