Tagesspiegel: от Меркель потребовали выйти из российского «климато-политического тупика»

Всемирный фонд дикой природы и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец «Северному потоку — 2», сообщает Der Tagesspiegel. По их мнению, российский проект представляет собой «климато-политический тупик», угрожает уязвимой экосистеме Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Евросоюза.

Организации по охране окружающей среды потребовали от лидеров ведущих партий Германии — Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — положить конец «спорному» российскому проекту трубопровода «Северный поток — 2», сообщает Der Tagesspiegel.

Это следует из письма, которое Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии (NABU) адресовали канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (ХДС), председателю ХСС Хорсту Зеехоферу и лидеру СДПГ Мартину Шульцу, уточняет немецкая газета.

«По мнению NABU и WWF, «Северный поток — 2» представляет собой климато-политический тупик, угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза», — говорится в письме, с которым ознакомился Der Tagesspiegel.

Как отмечает издание, NABU и немецкое представительство WWF потребовали от лидеров партий не только дистанцироваться от «Северного потока — 2», но и приложить все усилия, чтобы была проведена «независимая, критическая проверка процедуры утверждения» проекта российского газопровода.

Более того, организации по охране окружающей среды намерены предпринять юридические шаги против административной процедуры по утверждению плана проекта «Северный поток — 2», подчёркивает Der Tagesspiegel.

«В настоящее время мы подготавливаем судебный иск», — заявил в интервью немецкой газете представитель NABU Ким Детлофф.

Противники «Северного потока — 2» руководствуются тем, что новый российский трубопровод усилит зависимость Евросоюза от России и позволит Москве перекрыть подачу газа в Европу через Украину, поясняет Der Tagesspiegel.