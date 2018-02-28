Немецкий эксперт: Москва не шевелится — плата за санкции России по карману Москва никак не реагирует на призывы западных политиков ослабить антироссийские санкции, заявил в интервью Kurier эксперт Германского общества внешней политики Штефан Майстер. По его словам, для России цена санкционного вопроса не столь высока. Более того, штрафные меры Запада «помогли Путину стабилизировать его систему», подчеркнул немецкий политолог. 28 февраля 2018 Kurier

Kurier: первый зарубежный визит новый канцлер Австрии совершит в Москву Целью первой поездки за пределы ЕС новый канцлер Австрии Себастьян Курц выбрал Москву, сообщает Kurier. На переговорах в Кремле он собирается обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопросы смягчения санкций, а также налаживание двусторонних отношений. 26 февраля 2018 Kurier

Kurier: Путина ждут в Вене на празднование 50-летия газового договора с Россией В июне исполняется 50 лет с того дня, когда Австрия первой из стран Западной Европы подписала с Советским Союзом договор о газовых поставках. «Газпром» и австрийский концерн OMV собираются отметить это событие в Вене, причём гостем торжественных мероприятий должен стать российский президент Владимир Путин, сообщает австрийская газета Kurier. 31 января 2018 Kurier

Глава МИД Австрии: санкции Запада дали осечку в России При помощи штрафных мер Западу и прежде всего США не удалось ослабить нефтяную индустрию России, заявила в интервью Kurier новый министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По её словам, антироссийские санкции оказались неэффективным инструментом и элементарно не сработали. 9 января 2018 Kurier

Австрийский политик: в союзе с Россией Европа была бы непобедимой Вместо того чтобы «воевать» с Россией, ЕС необходимо вести независимую от США политику и «шаг за шагом сближаться с Москвой», заявил в интервью Kurier глава федеральной экономической палаты Австрии Кристоф Ляйтль. В союзе с Кремлём Европа была бы «непобедимой» на мировом рынке, и именно поэтому Вашингтон активно выступает против этого, подчеркнул политик. 6 января 2018 Kurier

Kurier: «Северный поток — 2» грозит Европе политическим параличом Реализация проекта российского газопровода «Северный поток — 2» грозит Европе политическим параличом, пишет Kurier. Если сторонники его строительства, например Австрия и Германия, всё же смогут продавить инициативу, то в ответ Польша и страны Балтии, выступающие против, начнут блокировать важные для Евросоюза инициативы, поясняет автор статьи. 26 декабря 2017 Kurier

Kurier: близость «свободовцев» к Кремлю опасна для Австрии Австрийская партия свободы и Австрийская народная партия договорились сформировать новое коалиционное правительство, сообщает Kurier. Однако автор статьи полагает, что близость «свободовцев» к Кремлю может оказаться опасной для страны и подорвать к ней доверие. 18 декабря 2017 Kurier

Kurier: Саакашвили вновь на свободе и опасен как никогда Генеральная прокуратура не смогла отправить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили под домашний арест и сейчас политик снова на свободе, сообщает Kurier. Если раньше большинство украинцев видело в нём «политического клоуна», то теперь Саакашвили вырос в их глазах до лидера серьёзного протестного движения, который сумел нанести Порошенко глубокую имиджевую рану, пишет издание. 13 декабря 2017 Kurier

Kurier: «венгерская блокада» подрывает антироссийский курс НАТО В попытке оказать давление на украинского лидера Петра Порошенко Венгрия заблокировала расширение «стратегически важного сотрудничества» НАТО с Украиной, сообщает Kurier. Для Североатлантического альянса «венгерская блокада» крайне неприятна, поскольку победителем из противостояния Будапешта с Киевом может выйти Москва, отмечает австрийская газета. 8 декабря 2017 Kurier

Kurier: «русскоязычные эстонцы» готовы защитить свою страну от нападения России «Дискриминация» этнических русских в Эстонии зачастую становится причиной для политической напряжённости между Таллином и Москвой, пишет Kurier. Несмотря на это, по словам эстонских журналистов, русскоязычная молодёжь готова защитить прибалтийскую республику от «возможного нападения восточного соседа», отмечает издание. 16 октября 2017 Kurier