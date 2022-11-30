Kurier: глава Volkswagen заявил об угрозе для развития электротранспорта в Европе из-за высоких цен на энергоносители

Генеральный директор Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер заявил, что из-за высоких затрат на электроэнергию и отсутствия инвестиционных стимулов развитие электротранспорта в Европе находится под угрозой, пишет Kurier. По его словам, если в ближайшее время цены на энергоносители в Германии и Европе не снизятся, инвестиции в энергоёмкое производство или в новые заводы по производству аккумуляторных батарей «станут практически неосуществимы».

Генеральный директор Volkswagen Passenger Cars Томас Шефер заявил, что развитие электротранспорта в Европе находится под угрозой из-за высоких затрат на электроэнергию и отсутствия инвестиционных стимулов. «Если нам не удастся быстро и уверенно снизить цены на энергоносители в Германии и Европе, инвестиции в энергоёмкое производство или в новые заводы по производству аккумуляторных батарей в Германии и ЕС станут практически неосуществимы», — подчеркнул Шефер, передаёт Kurier.

Генеральный директор BMW Оливер Ципсе также предупредил о возможном уходе компаний из Германии и ЕС. «Следует опасаться, что резкий рост цен на энергоносители приведёт к перемещению компаний в страны за пределами Европы», — отметил Ципсе. В частности, он упомянул химическую промышленность. Такие системные интеграторы, как BMW, по его словам, в меньшей степени подвержены риску.

Шефер подчеркнул, что ЕС с его нормативно-правовой базой не создаёт стимулов для преобразования отрасли. По его словам, в то время как США, где в августе был принят закон «О снижении инфляции» (The Inflation Reduction Act), предлагают очень привлекательные стимулы для инвестиций в новые заводы и производство, Европейский союз придерживается устаревших и бюрократических правил субсидирования. Это позволяет поддерживать регионы, но не сохранять и перепрофилировать целые промышленные центры. «А новые инструменты финансирования в большей степени направлены на долгосрочную разработку новых технологий, чем на краткосрочное наращивание, масштабирование и индустриализацию производства», — пояснил Шефер.

По словам Шефера, укрепление сотрудничества в области промышленной политики, о котором договорились министр экономики Германии Роберт Хабек и его французский коллега Брюно Лё Мэр, является «шагом в правильном направлении». Однако совместный документ представляет собой декларацию о намерениях и не содержит конкретных мер, считает Шефер, пишет Kurier.