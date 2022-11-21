Focus Online: кризис докатился до фирменного знака автомобилей Mercedes

Энергетический кризис и прочие факторы сильно ударили по немецким поставщикам комплектующих для автомобилей, пишет Focus Online. Многие из них уже опасаются банкротств: отмечается, что на поставщиках сильно сказывается снижение объёмов производства автомобилей.

В то время как немецкие производители автомобилей продолжают получать прибыли, компании, занимающиеся поставкой комплектующих для них, находятся на грани банкротства, пишет Focus Online. Сейчас проблемы затронули фирму, которая производит самую известную деталь от автомобиля «Мерседес» — звезду на капоте.

Компания BIA заявила, что не может продолжать стабильно функционировать из-за снижения на протяжении двух лет количества заказов и падения заработков, а также из-за роста цен на энергию. По словам представителя компании, основной завод будет демонтирован, а производство перенесено в другой город, а также в подразделение компании в Словакии.

Как пишет Focus Online, на юго-западе Германии 17% компаний — поставщиков комплектующих для автомобилей чувствуют угрозу для своего существования. К примеру, за 2022 год акции производителя шин Continental подешевели на 44%. По словам представителя объединения работодателей Sudwestmetall Харальда Маркуарта, от кризиса страдают как крупные, так и малые поставщики комплектующих.

По словам Маркуарта, причина кризиса поставщиков заключается, помимо прочего, в том, что автоконцерны снижают объёмы своего производства. Это, в том числе, связано с падением спроса на одном из самых важных рынков сбыта — китайском. Как отмечает Focus Online, в 2022 году сбыт автомобилей Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz упал на 9%, при этом общий сбыт этих трёх производителей в Китае в 2021 году сократился на 37,4%.

Всё это отражается на поставщиках комплектующих, пишет Focus Online. Многие из них вынуждены сокращать объёмы производства и переводить своих сотрудников на неполный рабочий день. Те же компании, что сохраняют прежний объём выпуска, зачастую не могут продать значительную часть своих товаров.