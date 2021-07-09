Das Erste: обвинение в картельном сговоре обойдётся BMW и Volkswagen в €875 млн

Еврокомиссия наложила на BMW и Volkswagen штраф за картельный сговор на общую сумму €875 млн, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Автопроизводители договорились об особенностях технического характера, связанных с требованиями по очистке выхлопных газов. Еврокомиссар по конкуренции Вестагер назвала такой подход неприемлемым. Компания Daimler вышла сухой из воды, потому что сообщила о сговоре.

Немецкие автопроизводители и их махинации с очисткой выхлопных газов от дизельных моторов — история скандальных обманов пополнилась новой главой. Еврокомиссия наложила на BMW и Volkswagen штраф за картельный сговор в общей сложности на сумму 875 миллионов евро. Производители, по словам еврокомиссара по конкуренции Вестагер, договорились о размерах баков для добавления вещества AdBlue, которое помогает в очистке дизельных выхлопных газов. Частью этого противоправного картельного сговора была и компания Daimler, которая вышла сухой из воды и проходит в деле в качестве главного свидетеля. С нами на связи Маркус Прайс из Брюсселя. Итак, крупные суммы штрафов для BMW и Volkswagen — насколько далеко в своих договорённостях зашли автопроизводители?

МАРКУС ПРАЙС, корреспондент Das Erste: Речь идёт о добавочном веществе AdBlue, которое необходимо использовать для дизельных двигателей. Концерны договорились о размерах баков для этого вещества, о дальности пробега, которую они таким образом хотели достичь, и, тем самым, также о том, сколько AdBlue на километр будет расходоваться. Комиссар по конкуренции Вестагер сказала, что, по сути, концерны договорились не составлять друг другу конкуренцию в этой сфере и выполнить только абсолютный минимум требований, предусмотренных законодательством. По этому поводу она заявила, что так не годится, потому что промышленность, разумеется, постоянно должна бороться за поиск лучших решений, а с точки зрения Еврокомиссии, такой сговор полностью это исключил.

Приняв такое решение, ЕС вступил на новый для него путь, считают те, кто наблюдает за ситуацией. Почему?

МАРКУС ПРАЙС: Потому что в случае с классическими процессами о картельном сговоре речь всегда идёт, с одной стороны, о договорённостях по цене. То есть они говорят: мы все предлагаем продукцию по такой-то и такой-то цене, так что у нас не будет конкуренции. Или же речь идёт о территориальных договорённостях, то есть: вы продаёте свою продукцию там, мы свою — здесь, и мы не создаём друг другу большой конкуренции. Однако сейчас речь о технической кооперации и о том, что, по сути, в этой сфере были установлены общие стандарты. И в этой области звучит также критика со стороны концернов, которые говорят, что вместо штрафов было бы лучше ввести чёткие правила в этом вопросе, потому что в будущем они будут необходимы ещё чаще. Если мы хотим совершить в автомобильном производстве переход на электрические двигатели, тогда мы должны сотрудничать, но мы не хотим постоянно рисковать тем, что это будет расценено как картельный сговор.

Спасибо Маркусу Прайсу в Брюсселе.

Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года.