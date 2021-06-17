«Зверь» против «Ауруса» — Daily Mail сравнила лимузины Байдена и Путина

На историческую встречу Джо Байден и Владимир Путин прибыли в пуленепробиваемых и взрывоустойчивых лимузинах, напичканных специальными устройствами. Daily Mail сравнила «Аурус» Путина и «Зверя» американского президента и рассказала читателям об особенностях автомобилей первых лиц двух стран.

На исторический саммит в Женеву Джо Байден и Владимир Путин прибыли каждый со своим кортежем — в пуленепробиваемых и бомбоустойчивых лимузинах, напичканных секретными устройствами. Как пишет Daily Mail, президент США приехал на своем «Звере» — кадиллаке стоимостью $1,5 млн, который может похвастаться камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой бронёй.

Его двери весят столько же, сколько у самолета Боинг 757, а его шинам не страшен прокол. В распоряжении президента имеется встроенная современная система связи, встроенная в «Зверя», который весит около девяти тонн.

Машина оснащена безопасной кислородной системой и запасом собственной крови президента на случай чрезвычайной ситуации. «Зверь» выдерживает химическую и биологическую атаку, а также пулевую стрельбу и взрывы, а его шасси называют «неубиваемым».

Утверждается, что его окна толщиной 7,6 сантиметров, а толщина комбинированной брони из стали и керамики составляет 20 сантиметров.

В задней части автомобиля президент с компанией до четырёх пассажиров отделены от водителя стеклянной перегородкой. Президент — единственный, кто может опустить перегородку щелчком переключателя.

Хотя многие особенности «Зверя» остаются засекреченными, известно, что его багажник оснащён системой пожаротушения, слезоточивым газом и дымовой завесой.

На задних сиденьях есть спутниковый телефон с прямой связью с вице-президентом Камалой Харрис и Пентагоном. А топливный бак «Зверя» бронирован и заполнен специальной пеной, которая предупреждает взрыв даже при прямом попадании.

Российский президент тоже может похвастаться уникальным бронированным лимузином, где, как утверждаются, пассажиры остаются в безопасности даже под водой. «Аурус» «Сенат» — бронированный лимузин представительского класса от российского автомобильного бренда класса «люкс» НАМИ. Он оснащен 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил.

«Сенат» длиной 6,6 метров и весом 6,5 тонн имеет гибридный привод и 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, которая передает мощность на все четыре колеса.

Гражданскую модель «Сената», чей внешний вид явно вдохновлен британскими седанами Роллс-Ройс, производит компания с крупной долей государства.

Покупателю он обойдётся в 18 млн рублей. Однако президентская модель стоит гораздо дороже, учитывая все навороты и средства безопасности.

Как отмечает издание, «Аурус» — это попытка России потягаться на рынке представительских автомобилей с такими тяжеловесами как Бентли и Роллс-Ройс.

Кроме того, Россия пытается ослабить свою зависимость от импортных товаров и технологий, и эта тенденция лишь окрепла после 2014 года, когда на Москву обрушились западные санкции.

Планы по выпуску линейки автомобилей «Аурус» Россия впервые обнародовала в 2013 году. С тех пор Путин сам разрекламировал свой лимузин, приехав на нём в 2018 году на инаугурацию на новый шестилетний срок.

Однако производство седана вряд ли существенно скажется на состоянии российского автопрома. Министр промышленности Денис Мантуров заявил, что в этом году будет произведено лишь 200 — 300 автомобилей.