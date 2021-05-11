Guardian: электромобили станут дешевле обычных машин уже к 2027 году

Уже через шесть лет производство электромобилей станет дешевле производства обычных машин на бензине, передаёт The Guardian. При этом достижение ценового паритета считается важнейшим аспектом на пути к отказу от использования ископаемых видов топлива, так как это повысит привлекательность электромобилей в глазах потребителей.

К 2027 году производство электромобилей станет дешевле, чем производство обычных автомобилей, работающих на бензине, а ужесточение норм выбросов может поставить их в более выигрышную позицию и уже к середине следующего десятилетия сделать наиболее востребованными на рынке, пишет The Guardian.

По прогнозу исследовательской компании BloombergNEF, к 2026 году производство больших электромобилей, таких как седаны и внедорожники, станет таким же дешёвым, как производство моделей, использующих бензин или дизельное топливо. Производство малолитражных электромобилей и обычных машин будет сопоставимо по цене уже к 2027 году.

Как отмечает издание, именно достижение ценового паритета считается важнейшей вехой на пути к отказу от использования ископаемых видов топлива. Это в сочетании с увеличением расстояния, которое электромобиль может проехать до того, как ему потребуется зарядка, позволит повысить его привлекательность в глазах потребителей.

Ожидается, что падения цен на электромобили удастся добиться за счёт снижения стоимости производства батарей для них, а также благодаря появлению специализированных линий производства на заводах автопроизводителей.

Сейчас средняя розничная цена электромобиля составляет €33 300, тогда как обычный автомобиль обойдётся в €18 600 евро. Однако по прогнозу BloombergNEF, в 2026 году оба варианта будут стоить около €19 тыс. К 2030 году цена электромобиля и вовсе станет ниже стоимости машины на бензине — €16 300 против €19 900.

При этом согласно другим прогнозам, в том числе по данным инвестиционного банка UBS, стоимость электромобиля упадёт до стоимости обычной машины уже к 2024 году. Тем не менее все прогнозисты сходятся во мнении, что стоимость батарей будет продолжать снижаться в ближайшие годы. Так, ожидается, что их цена к 2030 году снизится на 58%.

Как напоминает The Guardian, несмотря на то, что в 2020 году продажи электромобилей переживали бум, особенно в странах ЕС и Китае, экологические активисты полагают, что этого недостаточно. Они призывают к ужесточению норм выбросов, в надежде, что это побудит больше потребителей перейти на электромобили.