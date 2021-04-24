Извинилась перед китайцами: Wion предположил, что Tesla попала под огонь в противостоянии Пекина и Вашингтона

На фоне многочисленных аварий с участием машин Tesla в США компания столкнулась с проблемами и на одном из своих важнейших рынков — китайском, передаёт Wion. Бренду пришлось извиняться перед возмущённой аудиторий в КНР, после того как он попытался заверить, что акция с протестующей клиенткой на шанхайском автосалоне была подстроена. По мнению канала, компании стоит задуматься, не пришёлся ли на неё основной удар в условиях противостояния между Китаем и США.

У Илона Маска выдалась неудачная неделя. Сначала автомобиль Tesla без водителя попал в аварию в Техасе — погибли два человека. А теперь на компанию разозлились китайцы.

В сети широкое распространение получило видео с автовыставки в Шанхае Auto Shanghai. Китаянка устроила акцию протеста, оккупировала стенд Tesla и стала громко жаловаться на плохо работающие тормоза машин. Это повлекло за собой цепную реакцию: несколько китайских клиентов компании также высказали своё недовольство автомобилями. Ситуацию ещё сильнее усугубило заявление руководителя китайского подразделения Tesla, который попытался заверить, что акция протеста была подстроена. Подробности далее.

Эта женщина не продавец машин — она устроила акцию протеста. На её футболке — надпись «У Tesla отказывают тормоза». И кричит она тоже: «Тормоза не работают». Это случилось на автосалоне в Шанхае, самой давней выставке машин в Китае, которая проводится каждые два года с участием крупнейших мировых автопроизводителей: Volkswagen, BMW, Jaguar и охваченного противоречиями бренда Tesla. В этом году стенд этой компании оказался захвачен этой пикетчицей. Как сообщается, женщина была недовольна отказывающими тормозами на своей машине Tesla и тем, как компания реагировала на её многочисленные жалобы, и поэтому решила привлечь внимание, предназначавшееся бренду, к себе.

Видео с акцией протеста стало стремительно распространяться в китайской соцсети Weibo и повлекло за собой цепную реакцию. Многие китайские клиенты Tesla делятся своими жалобами по поводу бренда. Ещё сильнее возмущение в сети распалил ответ вице-президента Tesla в Китае. Комментируя инцидент, Грейс Тао намекнула на то, что акция была постановочной. Она подчеркнула: «Наша команда предложила множество решений, чтобы урегулировать спорные моменты. Но клиентка отказывается от экспертиз и настаивает на внушительной компенсации. Она действует профессионально, но за ней может кто-то стоять».

Схожая позиция транслировалась и в официальном заявлении компании. Этого было достаточно, чтобы заставить массово высказываться критиков Tesla в китайских государственных СМИ. От Xinhua до Global Times — ведущие ресурсы в КНР разнесли компанию в пух и прах.

Tesla была вынуждена выступить с извинениями. Она пообещала, что тщательно обследует свои автомобили, поскольку этот инцидент произошёл в особенно непростое время. В феврале представителей компании вызвали к себе регуляторы, чтобы обсудить качество её машин, производимых в Шанхае. Да и на родине Tesla дела идут не лучше. В прошлом месяце в США были заведены специальные дела по 27 авариям с участием машин бренда.

Tesla понимает, как высоки ставки. В Китае компания делает 30 процентов своих мировых продаж. Ради бизнеса ей придётся менять свой курс. Но бренду также стоит задаться вопросом: не пришёлся ли на него основной удар в условиях текущего противостояния между США и Китаем.

Репортаж корпункта, WION, World is One.

Дата выхода в эфир 22 апреля 2021 года.