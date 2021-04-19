Euronews: немецкие экологи считают завод электромобилей Tesla опасным для природы

Немецкие экоактивисты намерены полностью заблокировать строительство нового завода электромобилей Tesla под Берлином. По мнению экологов, это производство, которое планируется разместить в природоохранной зоне, приведёт к разрушению местной экосистемы. В свою очередь, компания Tesla жалуется на бюрократическую волокиту, из-за которой она до сих пор не может получить постоянное разрешение на работу предприятия, передаёт Euronews.
С электромобилями часто связывают надежды на сокращение выбросов в атмосферу. Но как выясняется, производство этих машин вызывает вопросы — во всяком случае, у немецких экологов, которые пытаются заблокировать строительство завода Tesla под Берлином. Активисты опасаются, что этот проект обернётся уничтожением природы.
ШТЕФФЕН ШОРХ, представитель Союза защиты природы (NABU): Площадка Tesla расположена в водоохранной зоне — и поэтому оказывает прямое воздействие на течение грунтовых вод. Кроме того, есть угроза попадания в воду загрязняющих веществ и повышения уровня солёной воды. Заводу Tesla потребуется очень много воды, а в регионе таких объёмов просто нет.
Прошлой зимой экологи через суд добились приостановки вырубки леса для расчистки места для будущего предприятия. Они сообщили, что на этой территории могут зимовать змеи-медянки и некоторые виды рептилий. До этого «зелёные» вынудили Tesla более чем вдвое сократить планируемое потребление воды.
Открытие завода под Берлином намечено на это лето. Но в компании опасаются, что сроки будут сорваны. Tesla до сих пор не получила постоянное разрешение на работу предприятия и жалуется на бюрократическую волокиту.
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