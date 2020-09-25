Das Erste: строительство первого в Европе завода Tesla вызывает у немцев восторг и тревогу

Новость о строительстве в Бранденбурге первого в Европе завод Tesla по производству электрических автомобилей немцы восприняли неоднозначно, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Некоторые местные жители заявили, что ждут этого с нетерпением, рассчитывая на 12 тыс. новых рабочих мест. В то же время многие обеспокоены судьбой водоохранной зоны и выступают против строительства завода Илона Маска.

Путь к Марсу лежит через Бранденбург. Уже со следующего лета 500 тыс. электрических автомобилей Tesla ежегодно должны отправляться в свет отсюда, из Грюнхайде. В этом смысле основатель фирмы Илон Маск жмёт на газ в отношении своих планов не только по путешествиям к дальним планетам, но и по строительству своей фабрики посреди Германии. В то время как эта фабрика и много новых рабочих мест, которые появятся вместе с ней, многих воодушевляют, другие беспокоятся о природе и водоснабжении из грунтовых вод. Последние предпочли бы затормозить инициативу Маска, поэтому на улице Tesla в Грюнхайде стоят не только чисто бюрократические препятствия. Репортаж Роберта Хольма.

Когда он впервые поднял свой беспилотник в воздух, камера выхватила сверху, прежде всего, одно: деревья, только зелень. Сегодня, десять месяцев спустя, его беспилотник передаёт такие кадры.

Это лакировочный цех, это довольно большое помещение, 27 метров высотой. Это производственный блок, там будут изготавливаться двигатели, то есть моторы для электрических автомобилей.

Вообще-то Альбрехт Кёле — санитар, ухаживающий за больными, но на данный момент также эксперт по Tesla и фанат. Раз в неделю он приходит к стройке Tesla в Грюнхайде — и каждый раз находит что-то новое.

АЛЬБРЕХТ КЁНЕ, руководитель общества Grünheide For Future: Если на всё это посмотреть, я не мог даже мечтать, что всё пойдёт так быстро.

И что ты об этом думаешь?

АЛЬБРЕХТ КЁНЕ: Я действительно впечатлён. Да, это меня полностью захватило.

Эта фабрика Tesla должна стать первой для Илона Маска в Европе.

ИЛОН МАСК, основатель Tesla: Германия рулит!

У него есть только предварительное разрешение на строительство. Он идёт на риск, но держится расслабленно здесь, при посещении стройки в начале месяца.

ИЛОН МАСК: Да, я верю в скорость.

Однако темпы Маска вызывают протесты. Около сотни человек пришли сегодня на официальное обсуждение проблемы в земельном ведомстве по охране окружающей среды.

ХЕЛЬГА ВОЛЬФШЛЭГЕР, местная жительница: Наверняка должны быть места, которые подошли бы намного лучше, чем именно этот участок леса здесь, в этой чудесной местности, которую я знаю с детства.

ШТЕФФЕН ШОРХТ, местный житель: Самый большой наш страх, вытекающий из этого, связан с риском загрязнения грунтовых вод.

Tesla хочет производить здесь по 500 тыс. автомобилей ежегодно. Для этого заводу необходимо столько воды, сколько нужно небольшому городу — и это в водоохранной зоне. В Tesla уже сократили запланированный расход воды на треть, однако сегодня это никого не успокаивает.

ШТЕФФЕН ШОРХТ: Мы надеемся, что снабжение людей и животных стоит на первом месте, и лишь потом идёт Tesla, и что не получится так, что Tesla получит воду, потому что они грозят исками, а мы как граждане в итоге окажемся в буквальном смысле на мели.

Именно об этом они и хотят поговорить с представителями властей и представителями Tesla за закрытыми дверями. Обстановка накалена. Однако споры о протоколах заседаний, о предвзятости ведутся часами.

УЛЬРИХ ШТОК, председатель собрания земельного ведомства по охране окружающей среды: Сейчас я могу сказать, что наши планы открыты. Сегодня мы хотим обсудить ещё проблему с водой.

Однако до этого дело уже не дошло. Тему отложили на завтра. Альбрехт Кёле уверен, что Tesla получит зелёный свет, а Грюнхайде, таким образом, приобретёт 12 тыс. новых рабочих мест. Вчера вечером он организовал гражданскую сеть и хочет таким образом поучаствовать в формировании будущего для Грюнхайде.

АЛЬБРЕХТ КЁЛЕ: Чтобы было достаточно возможностей для совершения покупок, чтобы было достаточно врачей, чтобы больницы были приспособлены к потребностям.

Они уже пьют за будущее. Но окончательного разрешения проект Tesla ещё не получил.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2020 года.