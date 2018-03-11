Обозреватель Forbes: в распространении фейков виноваты не боты, а «коллективная наивность» Недавнее исследование Массачусетского технологического института показало, что пользователи Twitter играют более заметную роль в распространении фейковых новостей, чем боты, пишет обозреватель Forbes испанский профессор Энрике Данс. На его взгляд, эта излишняя доверчивость людей к сфабрикованным материалам объясняется тем, что в современных школах не учат критическому мышлению. 11 марта 2018 Forbes

Правозащитник: борьбе с экстремизмом Великобритания учится у России — а зря Хотя на Западе активно критикуют политику России в области борьбы с экстремизмом, Великобритания, по всей видимости, движется к тому, чтобы взять на вооружение аналогичные методы, пишет на страницах Forbes правозащитница Эвелина Очаб. По мысли Очаб, такой курс не вполне верен и ситуация в России должна послужить для британских властей «предостережением» о том, что опрометчиво ступать на этот путь не стоит. 5 марта 2018 Forbes

Forbes: в мире долларов «нестабильные» страны ищут спасения в криптовалютах Венесуэла стала первой страной, выпустившей национальную криптовалюту — петро, и даже утверждает, что инициатива уже принесла несколько сотен миллионов долларов. По мнению Кеннета Рапозы из Forbes, если этот шаг поможет Каракасу избежать дефолта и хоть немного обойти долларовую зависимость, примеру выпуска собственной криптовалюты могут последовать и другие «нестабильные страны». 28 февраля 2018 Forbes

Forbes: Facebook не против «российского вмешательства», но с американскими IP-адресами Для решения проблемы «вмешательства» России в американские выборы Facebook предложил систему, которая позволит рекламодателям размещать записи, содержащие упоминание имени того или иного кандидата, только с территории США, передаёт Forbes. При этом издание отмечает, что России ничего не стоит обойти новую систему. 20 февраля 2018 Forbes

Forbes: в глазах всего мира Америка была не лидером, а самодовольным идиотом ещё до Трампа Всего пять лет назад жители Украины считали самой опасной страной в мире США, а вовсе не Россию, с удивлением отмечает журналист Forbes Кеннет Рапоза, ссылаясь на результаты всемирного опроса 2013 года. Однако и сегодня, по данным исследований, большинство украинцев не готовы принять Америку в качестве мирового лидера, а жители всего мира предпочли бы видеть во главе своего государства Владимира Путина, а не Дональда Трампа, сообщает автор статьи. 16 февраля 2018 Forbes

Forbes рассказал, кто станет соперником России в олимпийской «дипломатии моды» На Олимпийских играх в Пхёнчхане в противостоянии сойдутся далеко не только национальные сборные, но и именитые модельеры, обеспечивающие спортсменов одеждой, пишет Forbes. Как отмечает издание, подобная «дипломатия моды» весьма важна для всех участников Игр, так как она помогает создать позитивный образ страны как на международном, так и на внутригосударственном уровне. 4 февраля 2018 Forbes

Forbes: либералы США ополчились против «бразильского Мюллера» в защиту осуждённого президента Что-то знакомое: в Бразилии федеральный судья пытается упрятать за решётку президента, осуждённого за взятки и использование служебного положения, пишет обозреватель Forbes Кеннет Рапоза. Однако в этом расследовании представители демократической Фракции прогрессистов в конгрессе выступили на стороне бывшего лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы, раскритиковав действия «бразильского Роберта Мюллера» Сержио Моро. 23 января 2018 Forbes

Forbes: Меркель и Макрон призвали ускорить мирный процесс в Донбассе В совместном заявлении Ангела Меркель и Эммануэль Макрон призвали Москву принять меры в отношении недавней активизации боевых действий на востоке Украины, сообщает Forbes. Франция и Германия в очередной раз подчеркнули необходимость полного выполнения Минских соглашений, а также заявили, что альтернатив мирному урегулированию украинского конфликта «быть не может». 25 декабря 2017 Forbes

Американский астрофизик: с таким бюджетом NASA не то что до Марса, до Луны не дотянет Обещаниe Трампа отправить американских астронавтов на Луну и, в конечном счёте, на Марс абсурдно, считает американский астрофизик Итан Сигель. По его словам, предложенный правительством план создания лунной космической станции не имеет отношения к миссии освоения Марса. К тому же в отсутствие планов по увеличению финансирования NASA американцам останется только следить за успехами других стран в освоении космоса, считает эксперт. 20 декабря 2017 Forbes

Обозреватель Forbes: МОК поступил с Россией правильно, но радоваться здесь нечему Международный олимпийский комитет «поступил правильно», лишив Россию права участвовать в Играх 2018 года, но у этого решения могут быть негативные последствия, считает обозреватель Forbes Филип Бонди. В результате мир может лишиться возможности увидеть на Олимпиаде сильных российских спортсменов, которые не были уличены в применении допинга, а разлад между Владимиром Путиным и Западом обострится, полагает журналист. 6 декабря 2017 Forbes