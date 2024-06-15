Forbes: Украина продолжает терять драгоценные самолёты на уязвимом аэродроме Долгинцево

09:52
Пятиборка Баташова не смогла завоевать олимпийскую лицензию на ОИ-2024
Российская пятиборка Ульяна Баташова не смогла пройти отбор на Олимпийские игры в Париже.
09:52
Сбивший людей в Благовещенске водитель попросил прощения у родных погибших
Водитель, который сбил людей на пешеходном переходе в Благовещенске, попросил прощения у родственников погибших.
09:43
Страны G7 при конфискации активов России могут лишиться $83 млрд
Конфискация странами G7 российских активов может стоить им почти $83 млрд — столько их инвестиций вложено в экономику России.
09:43
Радимов: Сафонов получит своё игровое время в ПСЖ
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о переходе российского голкипера Матвея Сафонова в ПСЖ.
09:36
Быков назвал Бобровского и Шестёркина лучшими российскими вратарями
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о голкиперах «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергее Бобровском и Игоре Шестёркине.
09:29
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
09:21
Болельщики вывесили флаг России на матче Евро-2024 между Германией и Шотландией
Российские флаги были замечены на матче открытия чемпионата Европы по футболу между сборными Германии и Шотландии.
09:17
Сбившего людей на переходе в Благовещенске водителя арестовали на два месяца
Водителя, который сбил людей на пешеходном переходе в Благовещенске, суд заключил под стражу на два месяца.
09:10
Международная федерация санного спорта продлила отстранение россиян
Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) принял решение продлить отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах.
08:59
Дикме: Зайнутдинов попросил «Бешикташ» отклонить предложение «Зенита»
Полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов не хочет переходить в «Зенит».
08:57
Путин заявил, что 58-я армия работает достойно
Российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» отметил, что 58-я армия работает достойно.
08:48
Сёмин не считает трансфер Латышонка в «Зенит» бездумной тратой денег
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход голкипера «Балтики» Евгения Латышонка в «Зенит».
08:43
Леус: переменная облачность и до +26 °С ожидается в Москве 15 июня
Переменная облачность без существенных осадков и до +26 °С ожидается в Москве 15 июня, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
08:39
Карпин поставил себя по уровню физической формы между Руни и Смертиным
Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказался о своей физической форме.
08:29
Володин: поступила информация, что депутаты Рады обсуждают предложения Путина
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что часть депутатов Верховной рады Украины начала обсуждение предложений российского лидера Владимира Путина.
08:28
Ди Марцио: Сафонов — сильный вратарь, он сможет в будущем стать первым номером ПСЖ
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио высказался о переходе российского голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в ПСЖ.
08:22
Марочко: боевики ВСУ с оружием бежали с позиций на Краснолиманском направлении
Военнослужащие украинских войск с оружием самовольно покинули позиции на Краснолиманском направлении, заявил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
08:19
«Даллас» разгромил «Бостон» в четвёртом матче финальной серии плей-офф НБА
«Даллас Маверикс» нанёс поражение «Бостон Селтикс» в четвёртом матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:12
«Телеграф»: в Виннице украинец застрелил двух высмеивавших россиян блогерш
Мужчина в Виннице на Украине застрелили двух блогерш, которые «смеялись над россиянами».
08:04
Дубли Месси и Мартинеса принесли Аргентине победу над Гватемалой
Сборная Аргентины нанесла поражение команде Гватемалы в товарищеском матче.
07:55
Марочко: ВС России отбросили боевиков ВСУ на Купянском направлении
Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска отбросили боевиков ВСУ, пытавшихся контратаковать на Купянском участке фронта.
07:40
Рогов: Киев вдвое повысил план по мобилизации в трёх областях Украины
Киевские власти вдвое повысили план по мобилизации в трёх областях Украины, а также на оккупированной части Запорожской области.
07:30
Трамп: отряд кораблей российского флота прибыл на Кубу из-за слабости Байдена
Прибытие на Кубу отряда кораблей российского Северного флота стало результатом слабости американского лидера Джо Байдена.
07:14
Украинский пленный: наёмники из США и Польши участвовали в штурмах позиций в ДНР
Украинский военнопленный Юрий Водян рассказал, что американские и польские наёмники участвовали в штурмах российских позиций в ДНР.
07:04
Марочко: авиация России уничтожила иностранных наёмников и боевиков ВСУ под Харьковом
Российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области, в котором также располагались иностранные наёмники.
06:51
Условия Венгрии по Закарпатью внесли в проект документа о евроинтеграции Украины
Все условия Венгрии о возвращении прав закарпатских венгров вошли в проект документа, который содержит переговорные рамки о вступлении Украины в Европейский союз, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
06:48
Три украинских БПЛА уничтожено над территорией Ростовской области
Над территорией Ростовской области силами ПВО было уничтожено три украинских беспилотника.
06:43
Депутат ГД Шеремет назвал саммит по Украине «голой вечеринкой Зеленского»
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал швейцарский саммит по Украине «голой вечеринкой».
06:30
Гладков: экспертиза дома в Шебекине будет проведена 15 июня
Экспертиза дома в Шебекине Белгородской области, в котором обрушился подъезд после атаки ВСУ, будет проведена 15 июня.
06:15
МИД Кубы: Гавана не одобряет заход подлодки Helena на базу США в Гуантанамо
Замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио заявил, что Гавана не одобряет заход подлодки USS Helena на базу США в Гуантанамо.
06:06
Эксперт Усова: рост пенсий затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне
Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, тех, кому исполнится 80 лет, и кто получит первую группу инвалидности.
06:00
Психиатр: шумовое загрязнение может способствовать формированию тревоги
Эксперт лаборатории «Гемотест» психиатр Сергей Кузнецов рассказал в беседе с RT, как высокий уровень шума отражается на здоровье человека.
05:44
Гладков: ещё один человек погиб в результате обрушения дома в Шебекине
Количество погибших из-за обрушения дома в Шебекине Белгородской области в результате обстрела со стороны ВСУ возросло до пяти.
05:35
ООН: запасы продовольствия на складах организации в Рафахе заканчиваются
Запасы продовольствия на складах ООН в Рафахе на юге сектора Газа заканчиваются.
05:10
Расчёт «Гиацинта-Б» поразил в Запорожской области американскую гаубицу М777 ВСУ
Расчёт пушки «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожил американскую гаубицу М777 ВСУ в Запорожской области.
05:05
Водолацкий: группировка ВСУ в Волчанске в ближайшее время окажется в котле
Группировка ВСУ в городе Волчанске Харьковской области в ближайшее время окажется в котле.
05:02
Группировка «Запад» за сутки нанесла поражение восьми украинским бригадам
Группировка войск «Запад» за прошедшие сутки улучшила тактическое положение и нанесла поражение восьми бригадам украинских войск.
05:00
Россиянам посоветовали не поздравлять друзей с днём рождения в соцсетях
Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с RT предостерёг россиян от поздравлений друзей с днём рождения в соцсетях.
04:56
РИА Новости: у ВСУ на Донецком направлении появились магнитные шведские мины
Магнитные шведские противотанковые мины, которые могут быть настроены на поражение пытающихся разминировать их сапёров, появились на Донецком направлении.
04:45
Sun: Байден на саммите G7 в Италии оказался в наихудшем состоянии
Президент США Джо Байден на саммите G7 находился в «наихудшем» состоянии за последнее время, что вызвало беспокойство среди союзников.
04:34
Обломки БПЛА упали на промплощадку в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области
Обломки украинских дронов упали на промплощадку в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области.
04:17
Водолацкий: Кременской район ЛНР будет освобождён от ВСУ в течение месяца-полутора
Зачистка территории Кременского района от ВСУ, означающая освобождение Луганской Народной Республики, произойдёт в течение месяца-полутора.
04:00
Занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал у Сицилии
Занимавшийся разведкой у Крыма MQ-4C ВМС США подал аварийный сигнал перед посадкой на Сицилии.
03:53
Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда в Шебекине завершены
Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекине завершены.
03:49
Минздрав Приамурья: двое пострадавших в ДТП в Благовещенске пешеходов умерли
Двое пешеходов, пострадавших в ДТП в Благовещенске Амурской области умерли в больнице.
03:35
Daily Mail: Boeing ждёт удар, если NASA придётся спасать экипаж Starliner
NASA, возможно, придётся начать операцию по спасению экипажа космического корабля Starliner, однако это станет «неприятным ударом» для компании Boeing.
03:16
CBS: Байден готов легализовать сотни тысяч незаконных мигрантов, живущих в США
Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о предоставлении законного статуса сотням тысяч нелегальных мигрантов.
03:13
Рогов: в рядах ВСУ на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров
В рядах украинских войск на Запорожской линии фронта резко возросло число дезертиров.
03:05
В Ставропольском крае почтили память жертв теракта в Будённовске в 1995 году
Память жертв террористического акта в Будённовске в 1995 году почтили в Ставропольском крае.
02:58
Боливийский сенатор Ахпи: Запад делает харакири санкциями против России
Новый пакет санкций против России и компаний из таких государств, как Китай, за их торговлю с Москвой — это самоубийство для западных стран.