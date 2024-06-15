Forbes: Украина продолжает терять драгоценные самолёты на уязвимом аэродроме Долгинцево

ВСУ продолжают терять драгоценные штурмовики и истребители из-за уязвимости своего аэродрома Долгинцево, пишет Forbes. Как отмечается в статье, этот аэродром регулярно попадает под удары российских беспилотников «Ланцет».

Военный аэродром Долгинцево — одна из самых уязвимых баз на Украине, пишет Forbes. Этот аэродром, расположенный недалеко от Кривого Рога и всего в 70 км от фронта, находится в пределах досягаемости лучших российских дронов «Ланцет».



С тех пор, как в августе прошлого года была представлена ​​версия «Ланцета» увеличенной дальности действия, беспилотники атаковали Долгинцево каждые несколько недель, целясь в любые военные самолёты, размещённые под открытым небом на взлётно-посадочной полосе.



В результате Украина продолжает терять драгоценные истребители и штурмовики на одном и том же аэродроме. Как отмечается в статье, за последние девять месяцев ВСУ потеряли там как минимум 4 самолёта: два МиГ-29 и два Су-25.



На днях Россия опубликовала кадры уничтожения находившегося в Долгинцево украинского самолёта Су-25, говорится в статье.