Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет Daily Mirror. При этом он выразил мнение, что Киеву следует согласиться на этот шаг, даже если это будет означать потерю территории.
Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж вызвал негодование своим заявлением о том, что Украине следует сесть за стол переговоров с «умным политическим деятелем» Владимиром Путиным, пишет Daily Mirror.
«Сколько лет он у власти? Знаете, он прошёл путь от премьер-министра до президента, он умный политический деятель», — отметил Фарадж в интервью BBC.
Британский политик далее заявил, что, по его мнению, украинцам следует провести переговоры с российским лидером, даже несмотря на то что это, скорее всего, будет означать потерю территории.
«Я не говорю, что мы вообще не должны поддерживать Украину. Ни в коем случае. Но в конце концов большинство войн заканчиваются переговорами. И я боюсь, что если мы не найдём способ хотя бы сесть и поговорить, то закончим войной, которая затянется на годы», — подчеркнул Фарадж.
При этом он также озвучил свой совет Зеленскому.
«Я бы сказал Зеленскому: «Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодёжи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?» Он не смог бы отказать», — заявил Фарадж.
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