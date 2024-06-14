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Mirror: Фарадж посоветовал Киеву пойти на переговоры с «умным политическим деятелем» Путиным

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Лидер партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет Daily Mirror. При этом он выразил мнение, что Киеву следует согласиться на этот шаг, даже если это будет означать потерю территории.
Mirror: Фарадж посоветовал Киеву пойти на переговоры с «умным политическим деятелем» Путиным
AP

Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж вызвал негодование своим заявлением о том, что Украине следует сесть за стол переговоров с «умным политическим деятелем» Владимиром Путиным, пишет Daily Mirror.

«Сколько лет он у власти? Знаете, он прошёл путь от премьер-министра до президента, он умный политический деятель», — отметил Фарадж в интервью BBC.

Британский политик далее заявил, что, по его мнению, украинцам следует провести переговоры с российским лидером, даже несмотря на то что это, скорее всего, будет означать потерю территории.

«Я не говорю, что мы вообще не должны поддерживать Украину. Ни в коем случае. Но в конце концов большинство войн заканчиваются переговорами. И я боюсь, что если мы не найдём способ хотя бы сесть и поговорить, то закончим войной, которая затянется на годы», — подчеркнул Фарадж.

При этом он также озвучил свой совет Зеленскому.

«Я бы сказал Зеленскому: «Послушай, Запад до сих пор поддерживает тебя и дальше будет поддерживать, но процент молодёжи, которую вы сейчас теряете, очень велик. Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры?» Он не смог бы отказать», — заявил Фарадж.

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источник
Daily Mirror Великобритания Европа
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Великобритания Владимир Зеленский Владимир Путин Найджел Фарадж Россия спецоперация России на Украине Украина
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