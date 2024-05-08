Британский политик: Кэмерон поступает безумно, дразня русского медведя
НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший евродепутат и экс-лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Вчера наш уважаемый министр иностранных дел лорд Дэвид Кэмерон заявил: «Мы будем давать три миллиарда каждый год столько, сколько необходимо». Речь об Украине. «Мы только что опустошили всё, что могли, с точки зрения предоставления вооружения».
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