Британский политик Найджел Фарадж обрушился с критикой на главу МИД Соединённого Королевства Дэвида Кэмерона, который разрешил Киеву наносить удары по России оружием, которое ВСУ поставляет Лондон. Подобная идея является полным и абсолютным безумием, отметил бывший евродепутат в эфире GB News .

НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший евродепутат и экс-лидер Партии независимости Соединённого Королевства: Вчера наш уважаемый министр иностранных дел лорд Дэвид Кэмерон заявил: «Мы будем давать три миллиарда каждый год столько, сколько необходимо». Речь об Украине. «Мы только что опустошили всё, что могли, с точки зрения предоставления вооружения».



То есть он говорит, что мы действительно избавились от всего. У нас фактически нет запасов артиллерийских снарядов и многого другого снаряжения и боеприпасов.

А затем он сказал: «Украина, несомненно, имеет право нанести ответный удар по России». То есть, по его словам, он будет очень рад, чтобы ракеты британского производства были переданы Украине и использовались для поражения целей на российской территории. Я думал, что цель этой затеи состояла в том, чтобы мы оказали Украине оборонительную, а не наступательную помощь.

Он (Кэмерон. — ИноТВ) ткнул русского медведя палкой, и, вероятно, неудивительно, что Министерство иностранных дел России заявило: «Ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за её пределами».





Что задумал Кэмерон? Я думаю, что это полное и абсолютное безумие!

Дата публикации 07 мая 2024 года.