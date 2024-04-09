Sun: Кэмерон прилетел к Трампу просить денег для Украины

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в рамках дипломатического турне по США, в ходе которого Кэмерон надеется заручиться поддержкой для дальнейшего финансирования Украины, сообщает The Sun.

Ожидается, что после встречи с Трампом во Флориде глава внешнеполитического ведомства Великобритании отправится в Вашингтон, где встретится с высокопоставленными представителями Республиканской партии, с членами конгресса, а также с госсекретарем Энтони Блинкеном. Их всех он намерен призвать «изменить подход» к поддержке Киева.

В преддверии визита Кэмерон заявил, что успех Украины в победе над Россией жизненно важен для американской и европейской безопасности, и призвал законодателей по другую сторону Атлантики срочно одобрить дополнительную военную помощь. В министерстве иностранных дел сообщили, что Кэмерон будет настаивать на том, чтобы Киеву были предоставлены ресурсы, необходимые для обороны и перехода в наступление в 2025 году.

Кэмерон стал первым высокопоставленным членом британского правительства, посетившим Трампа с тех пор, как тот покинул должность президента в 2021 году. В его ведомстве назвали «обычной практикой» для министров встречаться с кандидатами в президенты от оппозиции.

Впрочем, как отмечает The Sun, сама встреча может оказаться необычной и даже неловкой, если бывший президент поднимет вопрос о прошлых комментариях Кэмерона. В 2016 году ещё в должности премьер-министра он заявил, что Трамп «глуп, неправ и сеет разногласия». Позже в своих мемуарах он обвинил Трампа в «протекционизме, ксенофобии и женоненавистничестве».