Sun Оригинал

Sun: Кэмерон прилетел к Трампу просить денег для Украины

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал дипломатическое турне по США, в ходе которого попытается заручиться поддержкой для финансирования военных усилий Украины, пишет The Sun. В рамках турне он встретился с экс-президентом Дональдом Трампом. Позже «изменить подход» к поддержке Киева он призовёт представителей Республиканской партии, членов конгресса, а также госсекретаря Энтони Блинкена.
Sun: Кэмерон прилетел к Трампу просить денег для Украины
АР

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в рамках дипломатического турне по США, в ходе которого Кэмерон надеется заручиться поддержкой для дальнейшего финансирования Украины, сообщает The Sun.

Ожидается, что после встречи с Трампом во Флориде глава внешнеполитического ведомства Великобритании отправится в Вашингтон, где встретится с высокопоставленными представителями Республиканской партии, с членами конгресса, а также с госсекретарем Энтони Блинкеном. Их всех он намерен призвать «изменить подход» к поддержке Киева.
 
В преддверии визита Кэмерон заявил, что успех Украины в победе над Россией жизненно важен для американской и европейской безопасности, и призвал законодателей по другую сторону Атлантики срочно одобрить дополнительную военную помощь. В министерстве иностранных дел сообщили, что Кэмерон будет настаивать на том, чтобы Киеву были предоставлены ресурсы, необходимые для обороны и перехода в наступление в 2025 году.
 
Кэмерон стал первым высокопоставленным членом британского правительства, посетившим Трампа с тех пор, как тот покинул должность президента в 2021 году. В его ведомстве назвали «обычной практикой» для министров встречаться с кандидатами в президенты от оппозиции.
 
Впрочем, как отмечает The Sun, сама встреча может оказаться необычной и даже неловкой, если бывший президент поднимет вопрос о прошлых комментариях Кэмерона. В 2016 году ещё в должности премьер-министра он заявил, что Трамп «глуп, неправ и сеет разногласия». Позже в своих мемуарах он обвинил Трампа в «протекционизме, ксенофобии и женоненавистничестве».
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Sun Великобритания Европа
теги
Великобритания визит Дональд Трамп Дэвид Кэмерон помощь США Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров