Sky News: «поцелуй меня в задницу!» — Марджори Тейлор Грин ответила Кэмерону на критику за отказ помогать Украине

Член конгресса от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин предложила главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону «поцеловать её в задницу» после того, как британский политик назвал её партию «умиротворителями Гитлера» за отказ провести через конгресс законопроект о финансировании Украины. По её мнению, Кэмерону следует заняться делами собственной страны.
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что вы должны одобрить закон о финансировании Украины. Что вы ему ответите?
МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, член конгресса США от Республиканской партии: Я думаю, что помимо этого он пытается сравнивать нас с Гитлером, и если он намерен использовать подобные выражения, по правде говоря, мне нечего ему сказать.
Он сравнил вас с «умиротворителями Гитлера» за отказ одобрить финансирование Украины. Получается, вы умиротворитель Путина?
МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, член конгресса США от Республиканской партии: Я думаю… Мне совершенно всё равно, что говорит Дэвид Кэмерон. Мне кажется, навешивать ярлыки — это некрасиво, и мне не нравится, когда так разговаривают. Я думаю, Дэвиду Кэмерону нужно беспокоиться о своей стране, и честно говоря, он может поцеловать меня в задницу.
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