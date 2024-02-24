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Politico: Кэмерон и Сикорский предупредили Запад — провал на Украине «изменит мир, каким мы его знаем»

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Главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский в статье для Politico написали, что финансовая помощь Киеву в интересах Америки и всех союзников. При этом они подчеркнули, что провал Запада будет ощущаться за пределами Украины и изменит весь мир.
Politico: Кэмерон и Сикорский предупредили Запад — провал на Украине «изменит мир, каким мы его знаем»
AP

Главы МИД Великобритании и Польши Дэвид Кэмерон и Радослав Сикорский в совместной статье для Politico, приуроченной ко второй годовщине начала украинского конфликта, призвали зашедших в тупик американских законодателей сохранить поток финансовой помощи Киеву. Политики подчеркнули, что поступать таким образом «в интересах Америки и всех наших союзников».

Кэмерон и Сикорский также призвали западных лидеров не провалить «самое большое испытание нашего поколения».

«Эта война — самое большое испытание нашего поколения, — написали они. — Другие противники наблюдают за тем, как мы реагируем. Поддержим ли мы Украину?»

По словам министров, последствия провала будут ощущаться не только на Украине.

«Они изменят мир, каким мы его знаем», — подчеркнули Кэмерон и Сикорский.

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источник
Politico США Северная Америка
теги
Великобритания Дэвид Кэмерон Запад Польша Радослав Сикорский Украина
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