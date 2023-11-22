Полковник Макгрегор: Зеленского не спасёт даже бегство за рубеж — там он закончит, как Троцкий

Вашингтон и его союзники понимают, что Киев проиграл в противостоянии с Москвой, и пытаются убедить Зеленского заключить мирное соглашение и подать в отставку. При этом существует серьёзный риск того, что впоследствии сограждане решат отомстить политику, даже если он решит покинуть пределы Украины, заявил в интервью Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Я думаю, что (поддержка агрессии Израиля в Газе. — ИноТВ) во многом аукнется США. Возможно, действующая администрация ещё не станет тем, кто будут сигнализировать о своём намерении уйти, оставив Нетаньяху на произвол судьбы. Но перед этим наша экономика может дать сбой, а финансовая ситуация — ухудшиться.

В настоящий момент нас возглавляет глупая администрация, которая продолжает говорить о… вы слышали, как (министр финансов США. — ИноТВ) Джанет Йеллен недавно сказала: «Мы можем позволить себе две войны». Я слышу утверждения: «Мы можем позволить себе три войны. Мы всегда можем начать войну с Китаем из-за Тайваня. Мы можем начать войну с Россией. Если понадобится, мы можем начать войну со всем исламским миром».

Всё это — безумие! Бессмыслица! Нами управляют люди, которые находятся в плену магического мышления, и, честно говоря, я думаю, что они старательно делают хорошую мину при плохой игре. И в конечном итоге эти люди окажутся на кладбище. Я говорю о тех в Вашингтоне и Израиле, кто сейчас продвигает этот конфликт.

Я собирался вас поблагодарить и попрощаться. Но если вы уделите мне ещё несколько минут, мы сможем обсудить другие кладбища. Пока мы говорим, министр обороны США находится в Киеве на встрече с Зеленским. В пятницу бывший премьер Великобритании Дэвид Кэмерон совершил свой первый официальный визит в качестве министра иностранных дел в Киев.

Что они говорят Зеленскому? Конечно, они не могут говорить ему «мы вас поддерживаем», ведь то, что ему нужно, конгресс не даст, британцы не могут дать, если только они не пошлют туда свои войска. Ему нужны люди больше, чем что-либо ещё. Я прав?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Да. Ему даже нужно нечто большее, потому что недостаточно, чтобы человек одел форму. Требуется время, чтобы его обучить и сделать эффективным членом подразделения.

Я думаю, их заявления служат двум целям. Во-первых, они хотят изобразить улыбку на лице дохлой крысы. Конфликт проигран. Всё кончено. Авдеевка падёт, если ещё не пала. Русские собираются прорваться к Днепру. Они вполне могут дойти до Киева.

И, во-вторых, на мой взгляд, они скажут ему: «Пора уйти в отставку, Зеленский. Ты олицетворяешь этот конфликт. Кто-то другой должен прийти сюда, собрать осколки, встретиться с русскими, подписать соглашение, идя на территориальные уступки, которые хочет получить Россия, и положить конец этому конфликту, потому что мы не в состоянии больше тебя поддерживать». Я думаю, именно это ему говорят в частном порядке.

И если он на этой пойдёт, не столкнётся ли он с угрозой со стороны нацистов и собственной армии, с угрозой не только его пребыванию на посту президента, но и жизни?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Я не удивлюсь. Я не вижу, что он вызывает большую симпатию. Он стоит на горе лжи. Это проблема Вашингтона. Люди стоят на горе лжи. Они не говорят американскому народу правды ни по одному вопросу.

И такая же проблема у Зеленского, вот только украинский народ понял это. Украинцы выяснили, что происходит. Они знают. Они видят насильственную вербовку на военную службу. Они знают, сколько людей погибло, и хотят положить этому конец.

Так что проблема для него состоит не только в том, чтобы удовлетворить желание соотечественников и прекратить конфликт. Он станет объектом возмездия. Я удивлюсь, если он выживет. У меня серьёзные подозрения, что, даже если ему удастся выбраться из страны, с ним поступят, как с Троцким, — пробьют череп ледорубом.

Дата публикации 21 ноября 2023 года.