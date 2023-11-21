RND: «больше не подают» — украинские активисты жалуются на потерю интереса со стороны Запада

Украинские активисты сообщают, что количество пожертвований существенно уменьшилось после начала конфликта на Ближнем Востоке. Фокус общественного внимания сместился. Свою роль сыграло и провальное и затянутое наступление ВСУ. RND сообщает, что украинцы, почувствовав отстранённость на Западе, полагают, что теперь конфликт затянется «на всю их жизнь» и им придётся с ним жить, как «с неизлечимой болезнью».

После начала конфликта на Украине распространение получили платформы по сбору пожертвований для ВСУ. В первые месяцы конфликта люди на Западе активно жертвовали таким проектам, но «шло время — и поток пожертвований уменьшился, хотя и сохранялся, а с началом войны между Израилем и ХАМАС поток превратился в капли».

Новости о Ближнем Востоке заполнили социальные сети, и, как признаёт Тимофей Постоюк, один из украинских активистов, «наши сообщения по сбору средств просто теряются» на этом фоне.

Но проблема глубже, считает RND, «внимание в целом сместилось» — и украинцы справедливо «опасаются, что их войска и их борьба будут забыты на фоне глобальной усталости, конкурирующих политических программ и ограниченности ресурсов».

«Чем дольше мы говорим о нашей войне, тем меньше интереса она вызывает», — соглашается 21-летний Иван Магуряк, живущий во Львове. По его мнению, процесс утраты интереса к Украине начался на Западе задолго до вспышки конфликта на Ближнем Востоке. Магуряк считает, что падение западной поддержки связано и с провалом летнего наступления. Сообщения о громких успехах ВСУ исчезли, но «это не значит, что ничего не происходит», — расстраивается Магуряк, имеющий в рядах ВСУ несколько родственников.

Громко обещанное контрнаступление ВСУ началось значительно позже, чем планировалось и оказалось менее успешным, чем хотелось бы на Западе, напоминает RND. Союзники Киева пытаются подбодрить Украину. Так, в начале ноября на Украину прибыл Пит Буттиджич, министр транспорта в кабинете Джо Байдена, который должен был заверить Украину в сохранении поддержки США.

«Моё пребывание здесь — это способ показать, что помимо большой озабоченности и внимания к тому, что происходит на Ближнем Востоке, мы уделяем Украине столько же внимания и приверженности, как и раньше», — заявил Буттиджич в Киеве.

Но такие заявления уже мало действуют на украинцев. К разочарованным голосам украинцев присоединяется и Зеленский, который в начале ноября пожаловался американскому телеканалу на «усталость людей в мире» от ситуации на Украине. По мнению Зеленского, конфликт на Ближнем Востоке «сыграл на руку» российскому президенту Владимиру Путину, так как отвлёк западное внимание от Украины.

Украинцы готовятся к тому, что им придётся самим нести теперь полностью все расходы на продолжение боевых действий против России. «Как бы страшно это ни звучало, сейчас я готовлюсь к тому, что эта война продлится всю мою жизнь», — заявляет 34-летняя Зоя Красовская из Киева, «это похоже на диагноз неизлечимой болезни, которая не убьёт вас, но вы живёте с осознанием того, что она будет у вас всегда».

Тимофей Постоюк, живущий в Нидерландах и собирающий пожертвования для ВСУ, сообщает, что после начала войны между Израилем и ХАМАС поступления сократились вдвое. Более того, «впервые пожертвования с Украины превысили пожертвования из-за границы». Говоря о настроениях на Западе, Постоюк приходит к выводу, что там «борьба Украины за независимость просто больше не стоит на повестке дня, по крайней мере на данный момент».