BFM TV: подопечных больше, пожертвований меньше — французские благотворительные фонды оказались в трудном положении из-за инфляции

Из-за высокой инфляции во Франции всё больше людей вынуждены пользоваться помощью благотворительных организаций, однако число тех, кто жертвует деньги и продукты общественным организациям, не растёт, сообщает BFM TV. Столкнувшись с нехваткой пожертвований от частных лиц, фонды вынуждены искать помощи у предприятий, передаёт издание.

В Красном Кресте в разгаре раздача еды. Три раза в неделю этот центр предоставляет средства пропитания тысяче своих подопечных. Их число за год выросло на 30 процентов. Учитывая спрос, пожертвований уже не хватает, а французы, в свою очередь, столкнувшись с инфляцией, не готовы тратить на благотворительность больше.

КОФФИ КПОГЛИ, заведующий логистикой в страсбургском отделении Красного Креста: Когда люди идут за покупками, их просят купить для нас кое-какие консервы, овощи. Но сейчас у нас создаётся впечатление, что в связи с инфляцией у них больше не хватает средств, чтобы жертвовать нам столько же, сколько и раньше.

Впервые с 2018 года число пожертвований почти не увеличилось. По данным профсоюза France Générosités, рост по сравнению с предыдущим годом составил менее одного процента. Чтобы не оказаться с пустыми полками, общественные организации переключаются на работу с предприятиями. Пожертвования деньгами или товарами — чтобы восполнить потерю даров от частных лиц, хороши любые решения.

ПАТРИК ГРУБЕР, председатель благотворительной ассоциации Restos du Coeur: Вот упаковки молока, привезённые вчера, благодаря пожертвованию ротари-клуба. Продукты покупаются за счёт пожертвований частных лиц и предприятий. Мы ищем потенциальных жертвователей. В настоящий момент мы пытаемся найти пожертвования в других местах, даже если это будут пожертвования в виде готового продукта, поскольку это то же самое. Нам не нужно будет покупать продукты самим. Но нам действительно необходима помощь государственных властей, потому что это чрезвычайно сложно.

Жертвования частных лиц облагаются налогом с 70-процентной скидкой. Кроме того, с 2020 года максимальный лимит, ранее составлявший 536 евро, был поднят до тысячи евро до конца этого года.

Дата выхода в эфир 27 мая 2023 года.