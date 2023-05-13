CBS NEWS: половина американских матерей не в состоянии отложить средства на пенсию

Половина женщин с детьми в США не имеет пенсионных накоплений, сообщает CBS News со ссылкой на недавно опубликованные данные. При этом среди мужчин с детьми в подобном положении оказалось всего 30%, отмечает телеканал. Исследователи говорят, что матерям труднее накопить на старость, чем отцам из-за обязанностей по уходу за членами семьи дома и гендерной дискриминации на работе.

ЭЛЕЙН КИХАНО, ведущая CBS News: Пока мы готовимся к празднованию Дня матери в воскресенье, появились новые данные, показывающие, что в этом году мамам потребуется нечто большее, чем букет цветов.

МЕГ ОЛИВЕР, ведущая CBS News: Исследователи говорят, что мамам труднее накопить средства на пенсию, чем отцам из-за обязанностей по уходу за членами семьи дома и гендерной дискриминации на работе.

ЭЛЕЙН КИХАНО: Данные, проанализированные организацией The Century Foundation, показали, что 50 процентов всех матерей в стране вообще не имеют пенсионных сбережений в сравнении с 30 процентами отцов, не отложивших ничего на старость. К нам присоединяется младший шеф-редактор проекта CBS News MoneyWatch Эйми Пикки.

Итак, Эйми, когда мы говорим, что у матерей нет пенсионных накоплений, что именно мы имеем в виду?

ЭЙМИ ПИККИ, младший шеф-редактор проекта CBS News MoneyWatch: Да, имеются в виду все женщины, у которых есть дети, независимо от того, замужем они или это матери-одиночки, то есть это такой широкий фронт. И эти данные относятся к пенсионным накоплениям частного характера, то есть средства на пенсионных счетах работодателя или в частных пенсионных фондах. У них могут быть социальные выплаты или они могут их получить после выхода на пенсию, но обычно одних социальных выплат не хватает людям на жизнь. Они составляют от 25 до 50 процентов вашего дохода. А по словам финансовых экспертов, вам может потребоваться около 80 процентов дохода на пенсии для поддержания вашего привычного образа жизни.

Поэтому многие женщины, матери, особенно предпенсионного возраста, просто не готовы к пенсии. У них нет достаточного количества денег для комфортной жизни в старости.

МЕГ ОЛИВЕР: Эйми, какие факторы определяют то, что женщинам делать накопления труднее, чем мужчинам?

ЭЙМИ ПИККИ: Да, тут есть несколько вещей. Первое — это, разумеется, разница в зарплатах мужчин и женщин, которая тщательно исследована и задокументирована. Женщины, имеющие детей, на самом деле платят «материнский штраф». Это значит, что они, как правило, зарабатывают меньше. Папа, напротив, получает бонус за отцовство. Многие экономисты считают, что дело здесь в предвзятом отношении. Некоторые думают, что отцам нужно больше денег, если они работают и должны содержать детей, а мам считают менее серьёзными или желающими снизить рабочую нагрузку, поэтому им платят меньше. Поэтому речь идёт также о гендерной дискриминации.

Однако в то же время женщины чаще берут отпуск от работы по уходу за детьми, а он обычно не оплачивается. При этом наша пенсионная система построена так, что если вы работаете, вам начисляются пенсионные взносы через систему социального обеспечения или вы можете откладывать деньги на пенсионный счёт работодателя, а если вы заботитесь о семье, вам сложно будет накопить на пенсию.

ЭЛЕЙН КИХАНО: Эйми, к каким последствиям для экономики приведёт то, что у пожилых женщин нет денег на пенсию? Ведь мы знаем, что обычно женщины живут дольше, чем мужчины. Итак, каковы будут последствия в широком смысле?

ЭЙМИ ПИККИ: Совершенно верно. Женщины обычно действительно живут дольше мужчин, поэтому, вообще-то, им нужно больше денег на пенсию, но чаще всего у них меньше средств на старость, чем у мужчин. Нам известно, что уровень бедности среди пожилых женщин гораздо выше, чем среди пожилых мужчин. Для женщин старшего возраста этот показатель составляет около 16 процентов, а для мужчин — 12 процентов.

В целом эта ситуация несёт в себе серьёзные последствия , поскольку появляется огромное количество пенсионеров без средств к существованию. Организация Pew Cheritable Trusts недавно заявила, что в следующие 20 лет это может повлечь за собой дефицит государственного бюджета в размере 1,3 триллиона долларов. И многие из таких пенсионеров — женщины, неспособные накопить на пенсию. Да, последствия для экономики серьёзные, поскольку бедность означает вероятность возвращения к талонам на питание и субсидиям на жильё и другим вещам, оплачиваемым из кармана налогоплательщиков. Поэтому в будущем для налогоплательщиков это тоже будет иметь свою цену.

МЕГ ОЛИВЕР: Да, есть о чём подумать. Эйми Пикки, спасибо большое, что были с нами.

ЭЙМИ ПИККИ: Спасибо, что пригласили.

Дата выхода в эфир 13 мая 2023 года.