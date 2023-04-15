France 24: шведские старушки создали «Женский патруль», чтобы добиваться равных пенсий с мужчинами

В Швеции пенсии женщин отстают от мужских в среднем на 30 процентов. Группа пожилых дам создала свой «Женский патруль», чтобы добиваться равноправия в этом вопросе. Уже 10 лет каждый четверг они протестуют возле шведского парламента. «Мы останемся здесь, пока они не изменят систему», — сообщила его основательница телеканалу France 24.
Их называют «Женский патруль». Они надевают свои красные шапочки и протестуют возле шведского парламента каждый четверг, требуя реформировать пенсионную систему. В Швеции пенсии женщин отстают от мужских почти на 30 процентов. В основном это связано с более низкими средними зарплатами и менее последовательными карьерами.
БРИГИТТА СЕВЕФЖОРД, соосновательница женского патруля Tantpatrullen: Мы будем продолжать стоять здесь до самой смерти. Будем требовать новую систему. Мы здесь уже 10 лет. Мы выходили с протестами к зданию шведского парламента уже более 300 раз. И мы останемся здесь, пока они не изменят систему.
В Швеции существует система очков. Чем больше человек работает, тем выше его пенсия. Изначально возраст выхода на пенсию был 61 год, но постепенно его повышали в соответствии с продолжительностью жизни и изменением экономических условий. К 2026 году минимальный пенсионный возраст должен составить 64 года. Но в реальности многие шведы продолжают работать намного дольше.
Роне 68 лет, она всё ещё работает воспитателем.
РОНА:Это может принести больше денег. Это важно. Чтобы у меня была хорошая жизнь, когда я перестану работать.
В Швеции две трети людей старше 60 лет считаются пожилыми, но продолжают работать. Это в три раза больше, чем во Франции.
Украинские войска выпустили шесть снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что у «Ростова» не хватит ресурсов в соперничестве с петербургским «Зенитом» в борьбе за золотые медали чемпионата страны сезона-2022/23.
Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Семшов считает, что любой тренер смог бы сделать из московского «Динамо» команду, которая сможет бороться с петербургским «Зенитом» за золотые медали чемпионата.
Обвиняемый в утечках документов Минобороны и разведки США военнослужащий разведывательного отделения Военно-воздушных сил американской Нацгвардии Джек Тейшейра имел доступ к материалам Пентагона, помеченным грифом «совершенно секретно», с 2021 года.
Министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявил, что если нефтегазовые доходы будут выше установленных бюджетным правилом плановых показателей, то Фонд национального благосостояния (ФНБ) будут пополнять.
Специалисты Санкт-Петербургского горного университета (СПГУ) создали прототип первых в России очков смешанной реальности (MR-очков), которые могут использоваться в медицине, образовании и на промышленных предприятиях, а в будущем заменить смартфоны.
Американский предприниматель Илон Маск запустит стартап по разработке искусственного интеллекта, который сможет составить конкуренцию создателю ChatGPT — OpenAI. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник.
Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Лэйн Ламберт рассказал о ходе восстановления российского защитника «Нью-Йорк Айлендерс» Александра Романова перед стартом плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Российский президент Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий введение уголовного наказания за умышленное уничтожение, незаконный сбор или оборот растений и грибов, которые занесены в Красную книгу.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о готовности в полной мере задействовать восстановленные мощности порта Мариуполя с целью завоза в республику стройматериалов и вывоза из неё зерна.