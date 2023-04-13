Fria Tider: сводят концы с концами — шведы стали реже жертвовать на благотворительность

Шведы стали значительно реже жертвовать деньги на благотворительность, сообщает Fria Tider. По данным последнего опроса, из-за высокой инфляции большинство респондентов планируют потратить налоговые вычеты на то, чтобы просто «свести концы с концами». От возросших цен в скандинавской стране больше всего страдают лица с низкими доходами и люди среднего возраста.

Шведский банк Nordea провёл опрос 1,5 тыс. человек с целью выяснить, как респонденты намерены распорядиться налоговым вычетом. Большинство принявших участие в исследовании признались, что собираются вложить деньги в накопления, ремонт и повседневное потребление. Только 7% опрошенных ответили, что намерены потратить полученные средства на благотворительность, пишет Fria Tider.

Сложившаяся тенденция, которую экономисты Nordea отмечают уже давно, заключается в том, что немногие люди склонны делать пожертвования в трудные времена, что неудивительно. Такого же мнения придерживаются в отраслевой организации Giva Sweden, которая объединяет 180 благотворительных организаций-членов, подчёркивает издание.

Опрос Nordea показал, что 70% респондентов ожидают получить налоговый вычет в той или иной форме и у большинства из них уже есть планы, на что будут потрачены эти средства. Более чем каждый десятый из них (примерно 15%) заявил, что считает необходимым тратить полученные суммы на повседневное потребление, отмечает автор статьи.

Одним из объяснений этого является то, что высокая инфляция, вероятно, затруднила повседневное «сведение концов с концами» для некоторых семей и домохозяйств. По словам специалиста по сбережениям Nordea Андерса Стенкруны, к этой категории относятся лица с низкими доходами и люди среднего возраста, поскольку многие из них имеют семьи. Инфляция привела к увеличению всех повседневных расходов населения, однако в многодетных семьях это становится особенно заметным, завершает Fria Tider.