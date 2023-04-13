Шведы стали значительно реже жертвовать деньги на благотворительность, сообщает Fria Tider. По данным последнего опроса, из-за высокой инфляции большинство респондентов планируют потратить налоговые вычеты на то, чтобы просто «свести концы с концами». От возросших цен в скандинавской стране больше всего страдают лица с низкими доходами и люди среднего возраста.
Шведский банк Nordea провёл опрос 1,5 тыс. человек с целью выяснить, как респонденты намерены распорядиться налоговым вычетом. Большинство принявших участие в исследовании признались, что собираются вложить деньги в накопления, ремонт и повседневное потребление. Только 7% опрошенных ответили, что намерены потратить полученные средства на благотворительность, пишет Fria Tider.
Сложившаяся тенденция, которую экономисты Nordea отмечают уже давно, заключается в том, что немногие люди склонны делать пожертвования в трудные времена, что неудивительно. Такого же мнения придерживаются в отраслевой организации Giva Sweden, которая объединяет 180 благотворительных организаций-членов, подчёркивает издание.
Опрос Nordea показал, что 70% респондентов ожидают получить налоговый вычет в той или иной форме и у большинства из них уже есть планы, на что будут потрачены эти средства. Более чем каждый десятый из них (примерно 15%) заявил, что считает необходимым тратить полученные суммы на повседневное потребление, отмечает автор статьи.
Одним из объяснений этого является то, что высокая инфляция, вероятно, затруднила повседневное «сведение концов с концами» для некоторых семей и домохозяйств. По словам специалиста по сбережениям Nordea Андерса Стенкруны, к этой категории относятся лица с низкими доходами и люди среднего возраста, поскольку многие из них имеют семьи. Инфляция привела к увеличению всех повседневных расходов населения, однако в многодетных семьях это становится особенно заметным, завершает Fria Tider.
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление представителя Еврокомиссии по расширению и политике соседства Герт-Ян Купмана о том, что для Украины нет кратчайших путей вступления в Европейский союз.
Бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер считает, что украинский президент Владимир Зеленский готов пожертвовать жизнью множества военных ВСУ ради того, чтобы создать видимость обороны Артёмовска (Бахмута).
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ обязаны показать успешное наступление на российские позиции, в противном случае Запад начнёт задавать вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Киев.
Китайские военные в феврале испытали баллистическую ракету DF-27 с гиперзвуковой планирующей боевой частью, её удалось разогнать до 10,5 тыс. км/ч, сообщает РИА Новости со ссылкой на попавшие в сеть материалы Пентагона.
Страны Евросоюза пока не вынесли урок о негативных последствиях антироссийских санкций для собственной экономики. Об этом заявил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Вооружённые силы Украины с начала спецоперации могли потерять около 40% истребительно-бомбардировочной авиации, а также почти четверть парка боевых вертолётов — такие оценки содержатся в документах, якобы принадлежащих разведсообществу США и оказавшихся в открытом доступе. Достоверность файлов при этом не подтверждена.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин надеется, что Израиль экстрадирует лидера молдавской оппозиционной партии «Шор» Илана Шора, которого Апелляционная палата Кишинёва приговорила к 15 годам тюрьмы.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире телеканала «Соловьёв LIVE» заявил, что трое задержанных в Запорожской области диверсантов ВСУ рассказывают о местоположении тайников с оружием.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о том, что мужчина, который представился украинским хирургом полевой медицинской службы, неоднократно мучил раненых российских военнослужащих.
В Тюменской области продолжают принимать заявки на грантовую поддержку молодых предпринимателей. По итогам отбора они смогут претендовать на грант до 500 тыс. рублей. В целом сумма финансирования увеличена в три раза.
Заместитель директора ИФЗ РАН по научной работе, заведующий лабораторией фундаментальных проблем экологической геофизики и вулканологии ИФЗ РАН Алексей Собисевич прокомментировал извержение вулкана Шивелуч.
Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач Анна Попова заявила, что сотрудничество со странами Африки, Азии и Латинской Америки в области биобезопасности имеет очень важное значение.
Премьеры новой картины режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» и Джеймса Мэнголда «Индиана Джонс и Колесо судьбы» состоятся вне конкурсной программы на 76-м Каннском кинофестивале, сообщает пресс-служба фестиваля.
Генсек ООН Антониу Гутерреш не удивлён тем фактом, что за ним шпионят и подслушивают личные разговоры. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, комментируя информацию о шпионаже за ним со стороны США.