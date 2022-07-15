AP: американцы вновь устремились в продовольственные банки — из-за инфляции у них не хватает денег на еду

Быстрый рост цен на топливо и продукты вынудил многих жителей США искать пропитания у благотворителей — и перед продовольственными банками по всей Америке вновь выстраиваются длинные очереди, сообщает AP.

Как подчёркивается в материале агентства, на фоне высочайшей за последние сорок лет инфляции американцев, которые приходят за бесплатной едой впервые, становится всё больше — а из-за подорожавшего бензина многие из них приходят за продуктами пешком, дабы сэкономить на бензине. Между тем, продовольственным банкам, которые только начали расслабляться в связи с возвращением людей после отмены коронавирусных ограничений, становится всё труднее удовлетворить возросший спрос — тем паче, что они получают всё меньше продуктов и денег и от федеральных властей, и от частных жертвователей, говорится в статье.

Многие из тех, кто стоит в очередях перед продовольственными банками, признаются, что никогда не обращались за помощью раньше, однако в нынешних условиях просто не в состоянии прокормить семью, пишет корреспондент AP. В свою очередь, работники банков опасаются, что их ждёт суровое лето — ведь многие штаты уже отменили действовавший во время пандемии режим бедствия, позволявший гражданам получать больше продуктов через федеральную программу продовольственной поддержки SNAP, которой пользуются около 40 миллионов американцев, отмечает журналист. Кроме того, власти свернули и многие временные программы помощи, действовавшие во время активного распространения коронавируса по стране, подчёркивает автор.

В сети продовольственных банков Feeding America говорят, что хотя статистика по второму кварталу нынешнего года будет собрана только к августу, во многих учреждениях уже констатируют резкий рост спроса на бесплатную еду. Так, в главном распределительном центре продовольственного банка города Финикс (Аризона) за третью неделю июня продуктовые наборы получили 4271 семей, что на 78% больше, чем за этот же период прошлого года. В продовольственном банке округа Аламеда на севере Калифорнии число домохозяйств, получивших продовольственную помощь, в третью пятницу июня составило 1410 — против 890 в третью пятницу января. А в крупнейшем в стране продовольственном банке Хьюстона (Техас), где на пике нагрузки в разгар пандемии раздавали 1 млн фунтов продуктов в сутки, сейчас ежедневно распределяют около 610 тыс. фунтов еды — против 500 тыс. за день до начала пандемии, сообщает AP.

По данным AP, руководство сети Feeding America уже обратилось к минсельхозу США и Конгрессу с призывом найти способ вернуть те поставки продовольствия стоимостью в миллионы долларов, доступ к которым банки потеряли в связи со сворачиванием властями временных программ поддержки. Как пишет сайт агентства, только минсельхоз обеспечивает до 30% от всего объёма продуктов, распределяемых продовольственными банками — а конкретно Feeding America в 2021 налоговом году получила от ведомства 40% всей еды.

Как уточнили в беседе с корреспондентом AP в продовольственном банке округа Аламеда, развёрнутая минсельхозом во время пандемии специальная программа продовольственной помощи, в рамках которой ведомство закупало продовольствие на несколько миллиардов долларов и распределяло большую часть среди благотворителей, стала настоящим «спасением» для организации: по ней она за год получил 5 млрд фунтов продуктов, и её отмена стала серьёзным ударом. А между тем, если до начала пандемии банк в среднем тратил на закупку продуктов $250 тыс. в месяц, то сейчас из-за инфляции эта цифра выросла до $1,5 млн — притом, что топливный бюджет учреждения увеличился на 66%.

В продовольственных банках признаются, что внезапное увеличение числа людей, нуждающихся в их помощи, застало их врасплох. «В прошлом году мы ожидали, что к 2022 году спрос снизится, ведь дела в экономике шли так хорошо, — пояснил в интервью AP глава Регионального продовольственного банка Лос-Анджелеса Майкл Флад. — Но проблема инфляции возникла очень внезапно».

«Многие из приходящих к нам людей работают, и они вполне справлялись с ситуацией во время пандемии — у некоторых даже зарплаты подросли, — цитирует Флада AP. — Но в то же время продукты подорожали настолько сильно, что переросли их бюджеты».