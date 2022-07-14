TVE: на фоне высокой инфляции испанцы жалуются на подорожавшие овощи и фрукты

В Испании потребительская корзина с каждым днём становится всё дороже, передаёт TVE. На фоне того, как инфляция в стране в прошлом месяце превысила 10%, испанцы жалуются на подорожавшие овощи и фрукты. Сельхозпроизводители при этом обвиняют дистрибьюторов в том, что те используют инфляцию как оправдание для чрезмерных наценок на продукты.

Сейчас в нашем выпуске мы возвращаемся к экономической тематике и поговорим о росте цен — конкретно на фрукты и овощи — и о разнице между тем, что получает сельхозпроизводитель, и тем, что нам приходится платить в магазине.



Так, согласно фермерской организации COAG, эта разница после всего промежуточного процесса может достигать 900 процентов. Например, в июне изначальная цена килограмма картофеля составляла 20 центов, а потребители платили за неё в среднем 1,35 евро, то есть почти в семь раз больше изначальной цены.



Та же история с морковью. Цена арбуза — одного из самых потребляемых летом сезонных фруктов* — по дороге с поля на стол увеличилась в шесть раз.



ЖЕНЩИНА В ОЧКАХ: Раньше на пять евро можно было купить где-то три дыни, а теперь она стоит евро за килограмм.



ЖЕНЩИНА В ЧЁРНОЙ МАСКЕ: Арбуз и фрукты очень дорогие.



Потребительская корзина с каждым днём становится всё дороже. Из-за таких продуктов, как хлеб, масло, мука и сухие завтраки, а также из-за энергоносителей инфляция в июне составила более 10 процентов.



ЖЕНЩИНА: Когда приходишь, понимаешь, что всё ещё немножко подорожало по сравнению с прошлой неделей.



ТЕМНОКОЖАЯ ЖЕНЩИНА: Цены сильно поднялись.



ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Это заметно по расходам на продукты.



Организации подозревают, что посредники и дистрибьюторы искусственно завышают свои наценки.



АЛЬФОНСО ГАЛЬВЕС, генеральный секретарь Аграрной ассоциации молодых фермеров Мурсии: Происходит спекуляция. Они пользуются инфляцией как оправданием того, что продукты питания подорожали, чтобы побольше заработать.



В отрасли заверяют, что, несмотря на высокие цены, многие сельхозпроизводители даже не покрывают свои расходы на производство, которые также резко выросли из-за (стоимости. — ИноТВ) дизельного топлива, электричества, удобрений и кормов.



Дистрибьютеры не признают раздувания цен и напоминают о том, что сельхозпроизводители, по данным Министерства сельского хозяйства, берут на треть больше, чем год назад. Кроме того, они сообщили, что столкнулись с проблемой расходов, которая также затронула и их.



ИГНАСИО ГАРСИА МАГАРСО, Ассоциация дистрибьюторов, магазинов самообслуживания и супермаркетов: Из-за конкуренции среди дистрибьютеров последним приходится максимально регулировать свои наценки. Поскольку в противном случае потребители уйдут в другой, более дешёвый супермаркет, который предлагает более выгодные цены.



Сельскохозяйственные организации требуют большего контроля над ценообразованием, а также того, чтобы власти внимательно следили за возможными чрезмерными наценками в продовольственной цепи.



Дата публикации 12 июля 2022 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).