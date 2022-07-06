TRT: Европа столкнулась с массовой отменой авиарейсов из-за забастовок и нехватки персонала

Европейские авиалинии вынуждены отменять рейсы на фоне споров с профсоюзами и кадрового голода, передаёт TRT. Более того, по словам телеканала, этот кризис, который ставит под угрозу будущее некоторых компаний, может сохраниться до конца года и даже продолжиться в следующем.

Неделя началась с дальнейших отмен авиарейсов по всей Европе. Многих пассажиров не пустили к зоне выхода на посадку. А некоторые в стокгольмском аэропорту решили не регистрировать багаж до последней минуты, так как в случае отмены рейса у них ушло бы несколько часов, чтобы вернуть свои вещи.

ДЕВУШКА: Но мы всех пропустили вперёд, потому что не хотели ничего сдавать до того, как узнаем, будет забастовка или нет. Потребовался бы целый день, чтобы снова вывезти наш багаж из аэропорта Арланда.

Рейс этой пассажирки отменили, поскольку переговоры о заработной плате между Скандинавскими авиалиниями (SAS) и её пилотами вновь закончились провалом. Профсоюзы говорят, что к забастовке присоединились около тысячи пилотов в Дании, Швеции и Норвегии. Этот шаг ставит под угрозу будущее перевозчика. Авиакомпания назвала забастовку «постыдным решением».

АНКО ВАН ДЕР ВЕРФ, генеральный директор SAS: Это в первую очередь очень плохие новости для наших пассажиров. Мы действительно опустошены. Все с нетерпением ждали этого лета, когда путешествия должны были возобновиться. Это действительно плохие новости.

По словам профсоюзов, компания уволила 500 пилотов во время пандемии и сейчас нанимает новых вместо того, чтобы вновь пригласить тех, кто остался без работы.

Пилоты в Бельгии также бастуют, жалуясь на переутомление. А в это время Брюссельские авиалинии отменяют почти 700 рейсов в период летних каникул, чтобы снизить нагрузку на персонал.

Бюджетные авиакомпании Ryanair и EasyJet также столкнулись с серией забастовок в нескольких странах. В Испании бортпроводники EasyJet проведут девять забастовок с перерывами в течение июля.

ПЬЕР ЛУИДЖИ КОППЕЛО, представитель профсоюза USO: Мы выбрали эти даты, чтобы дать компании возможность передумать и побеседовать в перерывах между забастовкой. Таким образом, мы можем провести серьёзные переговоры, не блокируя их и не отменяя встречи. Настоящие и правдивые переговоры раз и навсегда.

EasyJet объявила, что её главный операционный директор уходит в отставку в связи с сокрушительным провалом. В условиях растущей неопределённости в авиационном секторе этот кризис может сохраниться до конца года и даже продолжиться в следующем. Для пассажиров это означает более высокие цены, длинные очереди и возможные неожиданные отмены рейсов.

Мехмет Солмаз. TRT World.

Дата выхода в эфир 05 июля 2022 года.