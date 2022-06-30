Fox News: в День независимости американцы ощутят на себе все байденовские кризисы

На длинных выходных по случаю Дня независимости США американцев ждёт транспортный кризис, заоблачные цены на бензин, подорожавшие продукты, а возможно, и пустые полки магазинов, прогнозирует ведущий Fox Стюарт Варни. По его словам, администрация Байдена понятия не имеет о том, что делать с этими кризисами.

Инфляция нацелилась на ваш День независимости. Подорожание продуктов для барбекю на 4 июля измеряется двузначными числами. И в то время как американцам приходится покупать бензин по заоблачным ценам, вице-президента критикуют вот за этот ответ.



ДАНА БЭШ, ведущая CNN: Есть что-то ещё, что Вы можете сделать, чтобы способствовать снижению цен на бензин?



КАМАЛА ХАРРИС, вице-президент США: Это один из главных приоритетов нашей администрации. Итак, есть текст, посвящённый бензину и снижению его цены, взрывной рост которой во многом был вызван боевыми действиями Путина на Украине. Президент (Байден. — ИноТВ) сейчас в Европе, он продолжает вести переговоры с целью сплотить наших союзников и партнёров, чтобы мы могли вместе защищать то, что мы считаем демократическими принципами… Но есть и другие вещи, которые мы должны делать.



С нами в студии ведущий Varney and Company на канале Fox Business Стюарт Варни. Мы говорили с Вами во время рекламной паузы. Когда приходишь в продуктовый магазин, покупаешь только то, что нужно…



СТЮАРТ ВАРНИ, ведущий Fox Business: Да.



… потому что это так дорого. Ты не можешь купить две-три упаковки зубной пасты или купить много курицы, чтобы заморозить про запас.



СТЮАРТ ВАРНИ: Да. Курица подорожала на 33 процента. 8,99 за фунт*. Говяжий фарш подорожал на 36 процентов. Для системы это настоящий шок, когда приходишь в продуктовый магазин и видишь такие вещи.



Я думаю, в этом году выходные, приуроченные к 4 июля, сведут воедино целый ряд кризисов, беспокоящих эту администрацию. Транспортный кризис — можете ли вы прибыть на место, когда в аэропортах хаос? Можете ли вы позволить себе купить бензин? Сейчас он стоит 4,88 доллара за галлон. Для сравнения: в прошлом году 4 июля он продавался по 3,12 доллара. Можете ли вы позволить себе сесть в машину и поехать на праздничное барбекю? Кроме того, продукты. Вы видели эти данные, мы только что выводили их на экран…



Посмотрите, какие цены были год назад.



СТЮАРТ ВАРНИ: Если посмотреть, что пишет Фермерское бюро, пикник на 10 человек обойдётся в 69 долларов 68 центов.



Я думаю, на самом деле ещё дороже.



СТЮАРТ ВАРНИ: Совершенно с вами согласен. По их словам, это 17-процентное подорожание.



А есть ещё проблема с цепью поставок! Не получится ли так, что люди придут в продуктовый магазин, чтобы накупить столько, сколько могут, а в итоге на выходных у нас будут пустые полки? Эти четыре кризиса сходятся воедино: транспорт, бензин, продовольствие, цепь поставок. Всё вместе на этих выходных.



И, как вы видели из интервью вице-президента Харрис, они понятия не имеют, что делать с этими кризисами. И особенно с продовольственной инфляцией, которая сильно ударит по нам 4 июля.



Ну и ну! Эти барбекю… А почему авиабилеты сейчас стоят так дорого? Конечно же, топливо. Но есть ли какой-то другой фактор?



СТЮАРТ ВАРНИ: Две вещи. Во-первых, реактивное топливо резко подорожало. Во-вторых, они могут. Они могут заполнить любой самолёт, который поднимают в воздух. И могут продавать больше мест, чем у них есть. Так они и делают. Вот почему перелёты так подорожали. Не уверен, что могу назвать точные цифры, но за последние годы стоимость повысилась, кажется, на 20 — 25 процентов. Иногда… Я летаю из Нью-Йорка во Флориду. Майская цена была вдвое больше январской. Это авиаперелёт во Флориду. Плохая новость.



Дата выхода в эфир 28 июня 2022 года.



* Так сказано в оригинале. Согласно графике Fox News, $8,99 — цена за 2 фунта курицы (прим. ИноТВ).