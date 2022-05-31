Fox News: рекордные цены на бензин омрачили американцам праздники

Длинные выходные по случаю Дня поминовения — повод для путешествий, однако в этом году, как сообщает Fox News, поездки обходятся американцам особенно дорого. Цены на бензин в США обновили рекорд. По мнению Митча Рошеля из Macro Trends Advisors, администрация Байдена недостаточно борется с инфляцией, а предлагаемые ею решения не облегчат положение населения в краткосрочной перспективе.

Путешествия, приуроченные ко Дню поминовения, очень сильно бьют по карману американцев: цена на бензин остаётся на самой высокой отметке за всю историю. С нами на связи партнёр-учредитель Macro Trends Advisors Митч Рошель. Митч, поговорим об этой инфляции, о растущих ценах. Администрация Байдена, когда её спросили об этом, ответила: «Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы снизить инфляцию». Но так ли это? Ведь они не хотят задействовать американскую нефть и газ и дать волю американской энергетике.



МИТЧ РОШЕЛЬ, Macro Trends Advisors: Рейчел, они всего несколько недель назад вообще признали, что инфляция не была временной, или «преходящей», как они это называли. Поэтому очевидно, что они не делают всё возможное. Нам необходимо разблокировать нашу энергетику.



В данный момент Саудовская Аравия получает от экспорта нефти прибыль в размере миллиарда долларов в день. Так что дело не только в инфляции, но и в угрозе национальной безопасности. В реальности они делают очень мало, и американцам это начинает надоедать.



Вы когда-нибудь видели что-то подобное? Администрация целенаправленно доводит собственное население до бедности во имя… глобального потепления или чего там ещё? «Зелёная» энергетика, «Зелёный новый курс». Они ведь знают, что делают людей бедными!



МИТЧ РОШЕЛЬ: Знаете, что интересно… Когда президентом был Джеральд Форд — я достаточно стар, чтобы это помнить, — он хотя бы признавал, что инфляция это — проблема. Нет, ничего подобного я не видел.



И вот что я заметил, изучая 50-летний период бизнеса, неудач, различных администраций: если у вас проблема в краткосрочной перспективе, а вы предлагаете долгосрочное решение, это никогда не срабатывает. А ведь именно этим занимается нынешняя администрация.



Да, все могут водить энергоэффективные автомобили, а дома пользоваться энергосберегающими приборами. Но если вы не можете заполучить эту энергосберегающую стирально-сушильную машину, какой от неё толк? Она не снизит ваши счета за электричество.



Конечно! Поговорим немного о рынке жилья. Потому что, как вы говорите, он может остыть в свете повышения процентных ставок.



МИТЧ РОШЕЛЬ: Он уже остывает, Рейчел. Но я не думаю, что это проблема. Потому что он был сильно перегрет, и цены были настолько неподъёмными для многих людей…



Да.



МИТЧ РОШЕЛЬ: …особенно для самой важной категории — для тех, кто приобретал жильё впервые, для кого это была американская мечта. Так что остывание рынка — это не что-то плохое. И если кто-то из зрителей или слушателей переживает, что у нас будет обвал рынка, лопнувший пузырь… Не думаю, что будет обвал или лопнувший пузырь.



У нас такой спрос на жильё, и причина повышения цен — очень скудное предложение. Итак, если всё это значит, что больше людей выставят свои дома на рынок, это хорошо. И если повышение цен замедлится, это тоже хорошо. Я не бью тревогу по поводу рынка жилья, я считаю, что происходящее на самом деле хорошо.



Да, цены, определённо, остывают, но построить новый дом — очень, очень дорого! Итак, Митч, спасибо, что уделили нам время сегодня утром, замечательный анализ!



МИТЧ РОШЕЛЬ: Прекрасно. Спасибо, Рейчел. Рад был вас видеть.



Взаимно.



Дата публикации 30 мая 2022 года.