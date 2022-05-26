France 2: каникулы в США привели к росту цен на бензин во Франции

Во Франции тарифы на заправках снова подскочили, так что введённая правительством скидка в 15 центов за литр уже не играет никакой роли, передаёт France 2. Такой рост объясняется тем, что американцы в конце мая традиционно отправляются проведать родственников и друзей, поэтому нефтяные компании заранее запаслись нефтью и тем самым способствовали повышению цены на баррель нефти марки Brent.

Космические цены (на заправках. — ИноТВ): 2,09 евро за SP98, почти 2 евро за SP95. По словам смирившихся автомобилистов, из-за инфляции введённая правительством скидка теперь почти не ощущается.

ФРАНЦУЗ: Дней десять назад цены снова начали расти. Что делать? Мы терпим, у нас нет выбора.

ДРУГОЙ ФРАНЦУЗ: Стало дорого, и, разумеется, 15 центов (скидки. — ИноТВ) от правительства — это капля в море.

ФРАНЦУЖЕНКА: Теперь я очень внимательно слежу за своими перемещениями.

В среднем литр SP95 сегодня стоит 1,93 евро — за неделю он подорожал на 8 центов. Чтобы найти причины такого роста, надо заглянуть в США. Традиционно в конце мая американцы ездят на машинах проведать родных или друзей. Для них тарифы тоже кусаются.

АМЕРИКАНЕЦ: Это абсурд. Я не знаю, как смогу добираться на работу.

ДРУГОЙ АМЕРИКАНЕЦ: А я останусь дома (смеётся).

Чтобы бензина хватило тем американцам, кто поедет, нефтяные компании заранее наполнили резервуары, что ещё больше подняло цену на баррель нефти марки Brent. Теперь она стоит 113 долларов — за месяц подорожала на 10 процентов. В условиях глобального рынка любое событие моментально отражается на тарифах на заправке.

ОЛИВЬЕ ГАНТУА, президент Французского союза топливной промышленности (UFIP): Цены останутся на высоком уровне или даже вырастут ещё больше. Например, если Европа объявит об эмбарго (на российскую нефть. — ИноТВ) — пока европейским странам не удаётся договориться, — но когда они объявят об эмбарго, цены вырастут.

Правительство собирается представить в парламенте более целевые меры поддержки для тех, кто часто пользуется личным транспортом.