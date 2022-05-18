France 3: цены на бензин во Франции снова растут — эксперты предсказывают продолжительный энергокризис

Французские автомобилисты с тревогой наблюдают за возобновившимся ростом цен на бензин — многие опасаются, что это ещё не предел, передаёт France 3. В то время как мировой спрос вырос, страны ОПЕК отказываются наращивать объёмы добычи, а на российскую нефть собираются ввести эмбарго, что способствует высокому курсу на международных рынках.

На заправках автомобилистов ждало лишь временное затишье. В последние недели цены на бензин и дизель вновь стали расти. Клиентам этой АЗС есть о чём беспокоиться.

ФРАНЦУЖЕНКА: Цены просто запредельные! Скажу так: не знаю, куда мы поедем, но путешествие началось плохо. Каждый день (цены растут. — ИноТВ) на 2—3 евроцента. Когда это прекратится?

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: В текущей ситуации и данном контексте велика вероятность, что цены вырастут ещё больше.

ЖУРНАЛИСТКА: А вас это беспокоит?

ДРУГАЯ ФРАНЦУЖЕНКА: Конечно, с точки зрения бюджета. Потому что сейчас всё растёт, кроме наших зарплат.

ФРАНЦУЗ: Да, если цены поднимутся ещё выше, придётся отказаться, например, от продолжительных маршрутов.

ЖУРНАЛИСТКА: Что вы имеете в виду?

ФРАНЦУЗ: Например, поездки в отпуск.

Рост цент действительно должен продолжиться, потому что мировой спрос на нефть резко вырос. При этом страны — производители ОПЕК не увеличивает объёмы добычи, а российская нефть может попасть под действие эмбарго. В результате на мировых рынках курс на нефть марки Brent остаётся на высоком уровне: сегодня она стоит свыше 111,6 доллара за баррель. По словам этого эксперта, сложно предсказать, когда цены на заправках начнут снижаться, потому что для этого не создано подходящих условий.

ТЬЕРРИР БРО, профессор в Институте политических исследований в Париже и специалист по вопросам энергетики: Энергетический кризис длится несколько лет. Так что, к сожалению, мы будем его переживать несколько лет. Нужно сделать необходимые инвестиции, чтобы получилось найти решения, однако эти инвестиции должны быть долгосрочными. Нужно смотреть правде в глаза: такая ситуация продлится по крайней мере несколько лет.

Для сдерживания такого роста цен правительство ввело возврат 18 евроцентров (за каждый купленный литр. — ИноТВ) на заправке. Изначально такая поддержка вводилась до лета, но власти намерены продлить её до конца года.