Daily Mail: компенсации правительства не помогут британцам справиться с резким ростом тарифов на энергию

Британские власти собираются компенсировать британцам растущие счета за энергию с помощью выплаты ₤200. Однако этой суммы будет «явно недостаточно», считает глава компании Scottish Power Кит Андерсон. Ведь, согласно его прогнозам, осенью миллионам жителей страны придётся тратить на коммунальные услуги на тысячу фунтов больше, чем сейчас, сообщает Daily Mail.

Выплата британского правительства в размере ₤200, призванная компенсировать резко растущие счета за электроэнергию, окажется «недостаточной». Такое мнение высказал глава крупной компании Scottish Power Кит Андерсон, передаёт Daily Mail.

На фоне украинского конфликта, в результате которого стоимость нефти и газа взлетела до небес, средняя апрельская платёжка, выставленная британским домохозяйствам, увеличилась до ₤1971. Но, по прогнозам Андерсона, это далеко не предел: после осеннего обновления ценового порога расходы для миллионов жителей Альбиона возрастут почти до ₤3 тыс.

Бизнесмен считает, что Лондон должен оказывать «целевую» поддержку наиболее уязвимым категориям граждан. Например, тем, кто использует счётчики предварительных платежей, живёт на дотации или получает скидку по программе «тёплый дом».

«Учитывая то, что произойдёт в октябре, мы считаем, что необходимы срочные меры для поддержки клиентов в этот период. Нужна сумма в размере примерно тысячи фунтов, чтобы начать приближать счета не к прежним, а к реальным значениям. В таком случае можно будет рассчитывать на то, что люди смогут их оплачивать», — заявил Андерсон. «Мы считаем, что этих 200 фунтов (обещанных правительством Бориса Джонсона. — ИноТВ) будет явно недостаточно», — добавил он.

Бизнесмен допустил, что его предположения о среднем увеличении счетов могут не сбыться. Вместе с тем, по словам Андерсона, нет «никаких доказательств» того, что прогноз изменится с учётом текущей тенденции на рынке энергоносителей.

Комментарии читателей на сайте Daily Mail:

MrMandalay: Речь идёт НЕ о выплате, а о займе.

Mjef.uk в ответ на комментарий MrMandalay: Подожди, вот сейчас ещё продовольственный

кризис разразится.

BW38: Всё в порядке. Мы только что договорились предоставить Украине 2,8 млрд.

Angelface11: Нашему правительству плевать. Они могут найти миллионы на иностранную помощь и для нелегальных иммигрантов, но не способны помочь собственным гражданам. Пора выставить их вон.

nez72: Зато миллиард фунтов на ракеты для Украины они найти могут.

Commonsense: Между тем энергетические компании продолжают приносить своим акционерам миллионную (а, быть может, даже миллиардную) прибыль.

Orcadian70: Если какие-либо энергетические компании начнут фиксировать рекордную прибыль, то на улицах начнутся беспорядки. Подобное повышение цен совершенно опустошает наиболее трудоспособные семьи.

JulesCartwright: Мысль о том, как мы сможем позволить себе оплачивать наши счета за энергию, приводит меня в отчаяние. Наши расходы удвоились, а стоимость нефти абсурдна. То, что энергетические компании могут взимать с нас так много, в то время как они зарабатывают миллионы, — выше моего понимания.