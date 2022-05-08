CNN: успех националистов на выборах даёт Ирландии шанс на объединение

Парламентские выборы в Северной Ирландии закончились уверенной победой партии Шинн Фейн. Движение, которое ранее ассоциировалось с ИРА, впервые в истории сможет назначить руководителя местного правительства, сообщает CNN.

Северную Ирландию впервые за всю её историю может возглавить националистический лидер. Причиной тому победа на региональных выборах партии Шинн Фейн, которая когда-то считалась политическим крылом ИРА, сообщает CNN.

Итоговый подсчёт голосов показал, что представители Шинн Фейн уверенно обошли Демократическую юнионистскую партию (DUP) и других конкурентов. Националистам удалось получить 27 из 90 мест в местном парламенте, отмечает телеканал.

Шинн Фейн теперь является крупнейшей партией в ассамблее. Её члены, которые открыто выступают против Соединённого Королевства и надеются на объединение Ирландии, впервые смогут назначить главу местного правительства.

«Подготовка к конституционным изменениям в Ирландии должна начаться сейчас», — заявила накануне в интервью CNN председатель партии Шинн Фейн Мэри Лу Макдональд. «Мы должны осознавать тот факт, что происходят изменения. Я абсолютно уверена, что эти изменения будут полностью мирными», — добавила она.

Мирное соглашение 1998 года, подписанное после десятилетий смертоносного конфликта, известного как «Смута», допускало проведение референдума об объединении Ирландии при условии, что его поддержит большинство избирателей. Подобная перспектива выглядит отдалённой, но усиление Шинн Фейн может вызвать общественную дискуссию о статусе региона, считает телеканал.

Шинн Фейн когда-то была тесно связана с ИРА, которая в течение трёх десятилетий вела кровавую военную кампанию, чтобы покончить с британским владычеством и объединить Ирландию. Однако с тех пор она позиционирует себя в качестве левой партии, сосредоточенной на решении социальных вопросов, заключает CNN.